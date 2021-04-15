Москва, , 12:05 — REGNUM Воздушное сообщение России с Турцией ограничено, а с Танзанией — закрыто с 15 апреля по 1 июня. В силу вступили ограничения, ранее объявленные оперативным штабом РФ по борьбе с распространением COVID-19.

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Авиасообщение с Турцией и Танзанией временно прекращено для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции, ранее пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. В случае с Турцией сохранятся два регулярных рейса в неделю: Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.

Также продолжатся полёты, необходимые для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве турецкой АЭС «Аккую». Кроме того, предусмотрены вывозные рейсы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростуризме проинформировали о возможности обменять на путешествие по России туристические путёвки, купленные в Турцию и Танзанию.

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