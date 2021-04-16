Мэр города Ивано-Франковска (областной центр на Западной Украине) Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев, которые будут противостоять «полномасштабному вторжению русских». Соответствующее поручение глава города издал 15 апреля, о чем он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предчувствие

Пользователи социальной сети Facebook, прокомментировавшие распоряжение главы западноукраинского города на странице Марцинкива вFacebook, серьезно отреагировали на распоряжение мэра города.

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В своемотношении к словам мэра Ивано-Франовска читатели разделились на несколько категорий. Одни стали молитьсяозащитеукраинских «защитников» иохранении украинского народаот всех бед и напастей. Другие задались вопросом, зачем вообще кому-то на разграбленную и нищуюУкраину нападать? Третьи ответили, что военкоматы справляются. Четвертые отметили, что то количество добровольцев, которые отправятся на войну «с Россией», ничего не решит на фронте. Были и те, кто понимает слабые места украинской армии и спрашивает, как обстоят дела с укрытиямии куданаселению прятаться в случае «чего». Остальные попросили не пугать и не нагнетатьи предложили депутатам отправиться на фронт в качестве добровольцев.

«Надо, наверное, думать и об обучении гражданской обороны для других!!!»— считает Юлия Ш.

«Надо проводить немедленно мобилизацию резервистов и усилить оборону на вероятных участках наступления российских войск», — добавил Вадим Г.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе. Донбасс

«Господин мэр, в случае налетов…[русской], авиации, ракет и другого оружия, куда должен прятаться народ ???» — спросилИгорь С. из Ивано-Франковска.

«Из депутатов нет желающих?» — спросила Галина А.

«Верховная рада, депутаты — на фронт», — предложила Ярослава П.

«Мда…одумайтесь, люди! Вы с кем воевать-то собрались?» —задается вопросом Виталий Ш.

«Ребята, не накручивайте себя, даст Бог, обойдется», — призвала всех к спокойствию Ольга Д. из Ивано-Франковска.

«36 участников справятся на фронте? Ну что вы, Руслан?», — отметила Валентина С. из Ивано-Франковска.

«Военкоматы отменили? А в должностные инструкции мэра вписали обязанность собирать добровольцев?» — спрашивает Татьяна К.

«Задолбали эти все страшилки!.. Если не «гетман», так никто, то о 25% искренних украинцев (имеется в виду электорат Петра Порошенко — О. П.), а другие — второй сорт! Может, уже хватит! Будет война — армия защитит! Выполняйте каждый свою работу! Оберегайте город от разрушения истории, делайте улицы, мосты, заботьтесь о жителях!» — призвал Андрей В. из Ивано-Франковска.

«А проверить укрытия. Большинство из них точно запущенные», — добавила Наталья П. из Ивано-Франковска.

«Зачем выписывать эти страшилки — куда нападут и для чего, кому нужно государство, где все разворовано, заводы распилены на металл, люди живут на грани бедности, коррупция, преступность», — задается вопросом Вера Вера из Тернополя.

«В случае полномасштабного вторжения… На Запад Украины хлынет волна беженцев… Просчитайте, как и насколько ВЫ готовы их принять», — порекомендовал Mixail S. из Ивано-Франковска.

Владимир Донатович Орловский. Хаты в летний день

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Напомним, в январе 2020 года мэр Ивано-Франковска предлагал установить памятник националисту Степану Бандерев городе Конотопе (Сумская область Украины), расположенном недалеко от границы с Россией.

«Посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семенихиным, установим там памятник Бандере!» — написал Марцинкив насвоей странице в социальной сети Facebook.

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Отметим, украинская пропаганда с 2014 года утверждает, что в Донбассе украинская армия якобы воюет с российской. Периодически на Украине также заявляют о том, что Россия «вот-вот нападет».