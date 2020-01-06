Киев, , 12:11 — REGNUM На Украине в городе Конотопе, который расположен в 40 километрах от границ Российской Федерации, может появиться памятник лидеру ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пособнику нацистов Степану Бандере, который на Украине считается национальным героем. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По словам Марцинкива, он посовещался с мэром Конотопа Артемом Семинихиным, после чего оба градоначальника приняли решение установить в Конотопе памятник Бандере.

«К сожалению, там нет улицы Степаны Бандеры, не хватило двух голосов для переименования. <…> Нам не все равно, под каким памятником встречаться, на каком языке говорить и в какую церковь ходить», — написал мэр Ивано-Франковска.

Пассаж о том, что Марцинкиву и ему подобным «не все равно» является заочной полемикой с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в своем новогоднем видеообращении говорил о важности мира в стране и использовал прием «какая разница».

«Неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен», — говорил Зеленский.

Памятник Бандере в Конотопе может стать самым восточным памятником этому пособнику нацистов на Украине. Его планируют поставить лицом к российской столице, чтобы «Бандера смотрел на Кремль».