Ивано-Франковск, Украина, , 19:38 — REGNUM В Сумской области Украины могут установить памятник националисту Степану Бандере. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на странице в соцсети Facebook.

По его словам, памятник лидеру ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может появиться в городе Конотопе, который расположен недалеко от границы с Россией.

«Посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семенихиным, установим там памятник Бандере!» — написал Марцинкив.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января в некоторых городах Украины прошли шествия, посвященные дню рождения лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.