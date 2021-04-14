Советник главы офиса президента Украины, бывший министр экономики Тимофей Милованов назначен исполняющим обязанности генерального директора «Национального фонда инвестиций Украины», сообщает 14 апреля украинское издание VESTI. По информации СМИ, данная организация была создана для привлечения инвестиций в страну, финансирования и реализации приоритетных инвестиционных проектов и т. п.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

В чатах телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», «VESTI», «Инсайдер UA», а также телеграм-канала журналиста Максима Назарова прокомментировали кадровую политику украинской власти. Назначение Милованова также обсудили под соответствующими публикациями на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича, а также главы Раздельнянского районного совета (Одесская область Украины) Александра Пресмана в социальной сети Facebook. В целом люди критически оценили назначение Милованова на новую должность и напомнили, чем «прославился» украинский политик, когда был министром экономики.

«Не страшно. Инвестиции и Украина — это два взаимоисключающих слова», — написал Артем.

«В определённый момент уже и шутить не тянет…», — добавил Алексей.

«С кадрами в стране все хуже», — отметил Vitaliy K.

«Пустили козла в огород. Давайте еще к дебилу профана [бывшего главу украинского правительства Алексея] Гончарука, не стесняйтесь, жгите», — добавила Людмила.

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Kmu.gov.ua Тимофей Милованов

«Человек, открыто признавший себя дебилом, — директор? А нам говорят, что США — страна возможностей. Наши дебилы им фору дадут!» — иронизирует Evgen M.

«Рыбное место. Видно, что человек в обойме, хоть и Д.», — с иронией добавил Roman_.

«Самокритичные люди нужны власти. Чтобы в удобный момент можно было на них ссылаться», — шутит Denis G.

«Ну, теперь инвестиции повалят в страну. Не будем знать, куда девать», — иронизирует Елена Х.

«Назовите хоть одну страну в мире, где чиновника отправляют в отставку как профнепригодного, а потом ставят руководителем топ-уровня (кроме Украины)», — призвал Андрей Ч.

«Они все там такие, нечему удивляться. Удивляет только величина нашего терпения», — добавил Геннадий К.

«Кадровая политика руководства страны вызывает изумление. Этот новый руководитель также описывал, что при написании диссертации принципиально не читал ни одной книги, а курил дурь и общался с друзьями, а потом вдохновлённый излагал идеи… Подходы сохранены?» — интересуется Андрей И.

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Напомним, Тимофей Милованов, будучи министром экономики Украины, заявил, что не обижается на украинского олигарха Игоря Коломойского, назвавшего его «дебилом».

"Я этого не скрываю, что я — дебил. Я шучу. Тут главное не то, а результат… В моей позиции не может быть вопроса персоналии. Это нельзя переводить на персоналии… У каждого свою позиция, насколько влияет конкретная ситуация», — сказал Милованов 22 октября 2019 года.

Kmu.gov.ua Тимофей Милованов

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16 ноября 2019 года в интервью журналистам украинского телеканала «Прямой» Милованов также рассказал, как курил марихуану в аспирантуре.

«Марихуану я в Украине никогда не курил, хотя это не тяжело в школе было или в университете. Потому что нет. А вот знаете, где я ее курил, и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской (Тимофей Милованов был ассистент-профессором университета Штата Пенсильвания, а также профессором в Питтсбургском университете — ИА REGNUM). Все американцы курят. Те, кто докторанты, они просто смалят марихуану нон-стоп. И там мне дали… Ну, оно как-то не идет мне. Ну, короче, но это только в тот период, когда нужно было придумать диссертацию, то, конечно, они там всякие творческие делали…», — рассказывал он.

Отметим, Тимофей Милованов возглавлял министерство экономики Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.

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