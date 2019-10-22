Киев, 22 октября 2019, 11:56 — REGNUM Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов не обижается на олигарха Игоря Коломойского, который назвал его «дебилом». Соответствующее заявление Милованов сделал 22 октября на брифинге в Киеве.
По его словам, главная задача правительства — обеспечить равные условия для всех украинцев и договориться о правилах.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября украинский олигарх Игорь Коломойский назвал «дебилом» министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованова, заявившего, что номер «Квартал 95» о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой отрицательно повлияет на инвестиционный климат в стране. При этом Коломойский призвал министра «немедленно написать заявление об отставке».