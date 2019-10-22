Киев, , 11:56 — REGNUM Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов не обижается на олигарха Игоря Коломойского, который назвал его «дебилом». Соответствующее заявление Милованов сделал 22 октября на брифинге в Киеве.

«Я этого не скрываю, что я — дебил. Я шучу. Тут главное не то, а результат… В моей позиции не может быть вопроса персоналии. Это нельзя переводить на персоналии… У каждого свою позиция, насколько влияет конкретная ситуация», — сказал Милованов.

По его словам, главная задача правительства — обеспечить равные условия для всех украинцев и договориться о правилах.

«Мы должны делать системные реформы. Мы должны отказаться от того, что говорим о конкретных людях. Все люди хорошие, обстоятельства разные, — так думают экономисты… Все украинцы хорошие, но мы должны договориться о правилах и обеспечивать эти правила. Эти правила должны защищать каждого и давать насколько это возможно равные возможности каждому. Поэтому нет, я не обижаюсь вообще ни на это, ни на многое вообще, что происходит», — подытожил Милованов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября украинский олигарх Игорь Коломойский назвал «дебилом» министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованова, заявившего, что номер «Квартал 95» о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой отрицательно повлияет на инвестиционный климат в стране. При этом Коломойский призвал министра «немедленно написать заявление об отставке».