Киев, 17 ноября 2019, 08:01 — REGNUM Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов признался, что курил марихуану. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Прямой», опубликованном 16 ноября.
ИА REGNUM напоминает, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский назвал Тимофея Милованова «дебилом». Так бизнесмен прокомментировал высказывание украинского министра экономики в отношении номера студии «Квартал 95» во время которого был высмеян поджог дома бывшей главы национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Тогда Милованов заявил, что данный юмористический номер может отрицательно сказаться на инвестиционном климате Украины.
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