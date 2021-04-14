Бывший первый заместительглавы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный рассказал, что имеет «интересные документы», касающиеся гражданстваукраинскогопрезидента Владимира Зеленского. Документы, по его словам, могут стать поводом для импичмента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего президента», — сказано в сообщении в телеграм-канале политика.

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Новость прокомментировали читателителеграм-канала «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ», а такжеиздания«Шарий.net» (на странице СМИв социальной сети Facebook). Некоторые отметили, что интересные документы имеются на всех украинских политиков. Другие прокомментировали закон об импичменте. Были и те, кто писал о необходимости смены нынешней власти.

«Уже достали. Импичмент законным путем невозможен, специально этот закон сделан так, чтоб этого не произошло. Снести эту власть можно только по примеру Кыргызстана, по-другому власть не понимает», — отметилDober.

(сс) Эмир Кыдырмышов Захваченная пожарная машина у Белого дома. Киргизия

«Зачем пример Кыргызстана? Унас отличный укропример есть…», — ответил ему Alex Dowson.

«А по-другому эту власть не снести, тут два варианта, либо они испугаются и все выполнят требования, либо они пойдут до конца, но тогда результат будет плачевный. По-другому они не понимают, что так над народом издеваться нельзя. А рано или поздно рабочие места сокращаются, и когда простому мужику будет нечем накормить семью, он придет на майдан, и это неизбежно», — добавилDober.

«Не имея каких-то гарантий от кураторов, невозможно заниматься тем, чем занимается Зе[ленский]», — отметилAnton.

«Совершенно случайный человек на этом посту, циничный и лживый, самовлюбленный и мелочный в своих обидах. Какая разница, сколько гражданств у этого ничтожества?» —спрашиваетНиколай.

«Это и так было ясно! Иначе быть и не могло! Все толстосумы имеют другие гражданства для побега из Украины!??» — отметила Валентина.

«Так уже давно не секрет, что сериал «Слуга народа» — соросовский проект, который народ благополучно проглотил. И он давным давно соросовская отрыжка. В него много вложено денег, вот он благополучно их отрабатывает, продавая страну и народ. И вся эта непотребь под этим названием в ВР (партия «Слуга народа» в Верховной раде. — М.Р.) из-под одного хвоста вывалились и никто из них не связывает себя и свою счастливую жизнь с Украиной», — отметила Tatyana Frimen.

«Люди, вы же сами выбирали такую власть, что изменилось», — спрашиваетЕлена А.

«Думали, придет новый человек, придет новый парламент и изменит курс нашей страны. Но кто же знал, что это Порошенко-2? Большая ошибка была вывести во второй тур Порошенко и зеленого (Зеленского. — М.Р.). Но там, скорее всего, была фальсификация со стороны пороха (Порошенко. — М.Р.), которую люди молча съели», — ответил Dober.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Владимир Зеленский

«В нашей стране «интересные» документы есть на всех, начиная от руководителей районного масштаба, просто все друг друга прикрывают. Но эти волки начинают сдавать своих, когда уже жареным запахло в отношении самих себя. Да и всех их надо прошерстить, начиная с клоуна (речь идет о Владимире Зеленском. — М.Р.)!» — пишет Николай К.

«Меня удивляет, что социологи, предсказания которых совпадают потом с результатами выборов, дают ему 30%-ю поддержку (проголосовали бы за него, если бы выборы были сейчас). Как такое возможно? Что, такое огромное количество пользуется бардаком, чтобы обогащаться, поэтому пустое место вместо президента — то, что их больше всего устраивает? Или это цифры, которые собираются получить путём фальсификаций, поэтому готовят общественное мнение? Ну не может быть у Вовика (Владимира Зеленского. — М.Р.) такой рейтинг! В Ростове занято, Вова будет эвакуироваться к Тихановской?» — спрашивает S. Sh.

«Зато Белоруссия как страдает… Один сильный нормальный президент им надоел, им хочется перемен и просто нового президента. Пусть нашего забирают, мне не жалко. Ох, бедная Беларусь», — иронизируетDober.

«А мне жаль украинцев, не заслужили они такой жизни», — написал Сергей.

«Я сам украинец, и народ Украины сам виноват. В чем виноват, да потому что продажные. Все скакуны, что вышли на майдан не за идею, а за деньги — продажные твари. И мне предлагали, но я отказался и горд этим. А эти скакуны (типа патриоты за Европу) продали Украину. Вот и получили теперь никому не нужную страну с протянутой рукой, с внешним управлением, большими долгами и дорогими европейскими ценами на коммунальные услуги и украинскими зарплатами и пенсиями. А теперь если убрать майдан, Крым был бы с Донбассом в составе Украины. И с короной (пандемией коронавируса. — М.Р.) было бы проще, так как «Спутник V» производили бы в Харькове. Проект «Северный поток» не был бы создан. Чем плохо? А нет, Европа была нужна, так кушайте, не подавитесь», — ответил ему Dober.

«Мне вот интересно, довольны ли майданутые (сторонники так называемого Евромайдана. — М.Р.) нынешней властью и положением в стране? Неужели им сейчас живётся лучше, чем 7 лет назад, и их устраивают тарифы и цены, пенсии и зарплаты, и разве никто из них не пострадал финансово в результате уничтожения 115 банков и скачка доллара в 3,5 раза? Может, они опять выйдут, чтобы снести эту власть, или слабо и нет поддержки из-за океана?» — задался вопросом Николай К.

Mstyslav Chernov Cамообороновцы выносят товарища по Институтской улице. Киев. Майдан 2014

«Неужто самого Беню (олигарха Игоря Коломойского. — М.Р.) обошел? У того три паспорта, а у этого сколько? Пять, шесть, семь?»— спрашивает Сергей Д.

«Несколько стран никогда и ни под каким видом своих граждан не выдают. Среди них Израиль. Но тогда детям Зе[ленского] предстоит прослужить в их армии», — отметил ELK90.

«Рада сразу же примет новые законы, и Зеле[нскому] будет позволено хоть 10 паспортов», — отметила Оксана Л.

«Гражданин мира? Так это и ежу понятно», — добавилИгорь К.

«Скорей бы! Человек с двойным гражданством не может быть президентом… Пусть едет в ту свою страну, только нас оставит в покое! Господи, услышь наши молитвы…»,—добавила Светлана Ч.

«Было бы идеально. Маленькое хрипящие недоразумение покидает Украину в женском платье, сапоги на каблуках, броник-топик и каска», — иронизирует Анатолий Ш.

«ЕС еще не высказал озабоченность России по поводу перемещения паспортов в кармане Зе[ленского]?» — не без иронии отметила Галина Р.

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Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская является владельцем недвижимости в Крыму.