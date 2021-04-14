Киев, , 11:12 — REGNUM Бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный рассказал, что имеет «интересные документы», касающиеся гражданства президента страны Владимира Зеленского, которые могут стать поводом для импичмента. Об этом экс-чиновник написал в своём телеграм-канале.

«Новые друзья — это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего президента», — сказано в сообщении.

Нескоромный добавил, что после публикации этих документов должна немедленно начаться процедура объявления импичмента Зеленскому.

Напомним, ранее Нескоромный покинул Украину. Он заявил, что готов опубликовать информацию о том, что на самом деле происходит в СБУ, а также данные о разворовывании международной помощи и о выводе денег из госбанков Украины.

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