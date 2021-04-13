Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к вторжению Российской Федерации на свою территорию. Об этомукраинский лидер рассказалжурналистам американского канала CNN в ходе рабочей поездки вДонбасс (состоялась 8—9 апреля). Онпояснил, что Украина ещё с 2014 года готова к тому, что Россияможет напасть в любой момент.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Солдат неудачи

«Они готовы, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории», — сказал он.

Жители Украины отреагировали на заявление Владимира Зеленского. Своим мнением поделились читатели телеграмм-каналов«Украины 24/7», «Прямой», а также «Украина Сейчас».

Среди комментирующих новость были те, кто считает, что неопытный в политике Зеленский набирается опыта. Были и те, кто считают, что в 2014—2015 годах украинская армияякобы «показала» российской и «можем повторить». Другая частьаудитории телеграмм-каналовоценивала высказывание Зеленского с перспектив потеричеловеческих ресурсовв случае военных действий. Другие писали о превосходстве Вооруженных сил России, а иные вступали с ними в спор, утверждая, чтоукраинская армия в состоянии противостоять армии России.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Ага, сравнили силы, хоть бы не позорился», — пишет Александр.

«Я думал уже вторглись… неужели будет?» — иронизирует Johnny Catsville.

«Страшно на самом деле, потому что именно население, мы с вами, будет страдать», — отметила Aliona.

«Зачем тратить ресурсы, которых и так нет, на борьбу с соперником гораздо сильнее», — задается вопросомОлег.

«Украина, конечно же, готова, но потери она понесёт колоссальные… Они («друзья Украины» — М. Р.) действительно готовы пожертвовать собой ради какой-то Украины? Я сомневаюсь», — считает Raised By Hell.

«Если Россия захочет напасть, то от дураков, скачущих в окопах, и орущей власти ничего не останется в течение суток», — пишет Roman Zubkov.

«У нас в стране война, а вы выбрали в президенты ученика? Может, пусть тебе операцию делает 3-курсник мед. вуза?» — спрашиваетIvan Grin одного из читателей.

«Точно могу сказать, что потери будут с обеих сторон в случае войны. И точно могу сказать, что лучше быть живым, чем мертвым», — отметил Tema.

«Он (Зеленский—М. Р.) первый отсюда свалит», — написал Леонид.

«Пиар. Провокация. +Ведение в заблуждение (армия России входит в топ-3 сильнейших армий мира… а на каком месте Украина?» — спросилаAnna.

«Народ, зачем с*ётесь, нас лбами сталкивают, а мы ведёмся», — призвала остудить пылКсения.

«Украина нигде не нужна, вот в чем прикол», — считает Михаил Ч.

«Да и нам… никто не нужен. Но лезем в каждую щель. Будто бы на день рождения, на который нас не приглашали», — ответилМихаилу Ч. Michael de Santa.

«Вы там слабые? Зачем несете эту ахинею? Какая война? Чем вы собираетесь воевать и главное с кем? Может, вы все пойдете на передовую? Кто на вас нападает? Белка?»— спросила Alla D., задавая свой вопрос на украинском языке.

«Сколько часов протянет украинская армия при вторжении кадровой, высокопрофессиональной армии России, вооружённой самым лучшим вооружением в мире!?»— спрашивает Максим.

«Вы же в курсе, что у нашего президента есть квартира — апартаменты в Крыму, и они ежемесячно оплачивают коммунальные рубликами… Понимаете, за кого нас держат! Руководство страной — это тоже бизнес»,— отметила Татьяна И.

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«Не дай Бог, война это страшно. Всю армию обокрали за все эти годы. Вы о чем, люди? На передовую будут отправлять детей, которые сейчас на службе. А эти… депутаты… первые отсюда сбегут. У нас нищета в стране, в армии. Молитесь, чтоб не было войны, места на Земле хватит всем»,— призвала Н.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

«От такого «успокаивает» стало еще тревожнее», — отреагировала Kateryna Zabava на заявление Зеленского.

«Он (Зеленский — М. Р.) может себя самого только успокаивать разве что», — отметил Павел Д.

«Главное, чтобы не брал под личный контроль», — иронизирует М Р.

«Что этот руководитель шапито может гарантировать? Новый видосик, с какой скоростью будет паковать чемоданы?»— спрашивает Oksana H., имея в виду Владимира Зеленского.

«Интересно, что Зеленский будет говорить, когда будут самолеты летать, танки ездить и самолеты будут бомбы спускать. Это не Донбасс будет, Киев, Киевская обл.», —резюмировал Владислав Ф.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Джо Байден должен оказать Украине помощь со вступлением в НАТО, а также— увеличить объем финансирования и поставок вооружения Киеву.

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