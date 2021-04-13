Мирослава Романенко, 13 апреля 2021, 12:38 — REGNUM Соединённым Штатам Америки следует разместить на территории Украины зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью американскому журналу Time.

Военная помощь
Военная помощь
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада… Но при этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь», — заявил политик.

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Зрители украинского телеканала «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ» («Первый независимый») обсудили данную новость в чате телеграм-канала средства массовой информации. Также данная новость нашла отклик у читателей издания «Шарий.net». Своими мыслями люди поделились на странице издания в социальной сети Facebook.

Часть аудитории обратила внимание на то, что требование Андрея Ермака противоречит Основному закону страны. Часть комментаторов считают, что «в случае чего» след Ермака и его семьи, как говорится, «простынет». Другие задались вопросом, позволяет ли должность господина Ермака делать ему подобные заявления.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3

«Ну он и его семья же здесь жить не будут. Поэтому, зачем ему Украина?»заметила Людмила Николаевна.

«А как же конституция?» — спрашивает Наталья.

«Они ее в глаза не видели», — ответила Наталье Светлана К.

«Желательно у него дома», — предложила место для размещения ракет Ольга Н.

«Всё? Распродажа состоялась?»спросила Наталья Наталья.

«А кто такой Ермак? Он, что, министр обороны или иностранных дел? Тогда пусть идет и воюет сам», — возмутилась Наталья.

«Только через референдум решение таких вопросов!»отметила Татьяна.

«Только через его труп», — добавил один из комментаторов.

«Идиотов гнать нужно из власти, пусть своими детьми рискуют, а то их детки за границей учатся, живут, а наших можно и на войну отправлять. Думайте, как мира достичь. Жируете, сволочи, на войне», — возмутилась Валентина.

«Эта тварь никто и зовут его никак!!! Где… государственные органы??? Почему каждая шавка у власти — уже гениальный стратег??? Кухарки рулят??? П*** стране!!!»эмоционально отреагировал Александр Г.

«Одну богатенькую арабскую страну Рatriot ни хрена не защитили. Но дело не в этом. Придет время, и судить будут всех этих недоумков и по*онков, втягивающих Украину в катастрофу и превративших народ и страну в мишень…»добавил Николай.

«Ну и не…[нужно] спрашивать, почему РФ войска на границе!!!»не выдержала Майя П.

«А что Ермаку, всем одинаково, кто будет гибнуть, у всех дома в Европе», — отметила Елена Я.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак
President.gov.ua

«Пора уже заканчивать с этими дегенератами!!! Они мирным путём не угомонятся! Их необходимо упокоить всех до единого!!!»написал читатель под псевдонимом Тьма сгущается.

«От челобития совсем с катушек съехал», — отреагировала Лариса.

«Он занимает уникальную должность, которой в Украине даже не существует. Вице-президент», — иронизирует Константин П.

«Для полной своей безопасности пусть их разместит на своём участке!»предложил Николай К.

«Какие же они все больные на голову, чем дальше, тем глупее !!!»добавила Nina.

«Похоже, за 30 лет после «ухода из семьи» «подросток» не может понять, как жить дальше (правильно)… «Его» просто распирает от свободы действий…»иронизирует Oleg.

«А есть ли деньги у г-на Ермака? ЗРК Patriot недешевое удовольствие», — отметил Сергей Т.

«Надувной ЗРК, с надувными ракетами, самое то для правительства клоунов!»иронизирует Алексей Н. П.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Такого не будет никогда. Украине доверяют только надувные лодки, просроченные Javelin, списанные РЛС 1986 г[ода] выпуска, б/у Hummer. За океаном не идиоты, они никогда не считали Украину партнёром и никаких видов на неё не имеют. Украина для них — это территория для дестабилизации России, это потолок отношений Украины и США. Турции не продали, члену НАТО, Украине дадут. Вот в этом и есть вся сущность украинской «власти»: врать, обещать и не отвечать за то, что говорили. Хриплый [видимо речь идет о Владимире Зеленском — М. Р.] обещал город-сад на границе с Крымом, кто… вспомнит? Просили бы уж сразу ядерную бомбу», — резюмировал Сергей Евгеньевич.

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Напомним, 6 апреля в эфире украинского телеканала «Эспрессо» бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на Украине якобы для «обеспечения безопасности» нужно разместить вооружение и батальоны США или других стран.

«Я являюсь большим фанатом, чтоб американцы разместили на нашей территории элементы инфраструктуры, вооружения и американских сил, даже ограниченно. Вот такой американский батальон где-то около Мариуполя или возле Херсона… И тогда вот мы будем на все сто процентов восточным флангом НАТО. И граница обороны НАТО будет проходить по нашей границе», — заявил он.