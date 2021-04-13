Киев, , 12:47 — REGNUM Украина не хочет войны и не готовит продолжение наступления на Донбасс. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию EFE.

«Я хотел бы чётко заявить, что Украина не хочет войны. Мы не готовим никакой эскалации, наступления или ограниченных военных операций на месте», — сказал он.

Министр добавил, что Украина рассчитывает решить конфликт мирно, политико-дипломатическим путём.

Напомним, ранее в том же интервью Кулеба обвинил Россию в «заморозке» Минского процесса, а сами переговоры назвал «театром абсурда».

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