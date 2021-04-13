Киев, 13 апреля 2021, 12:47 — REGNUM Украина не хочет войны и не готовит продолжение наступления на Донбасс. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию EFE.
Министр добавил, что Украина рассчитывает решить конфликт мирно, политико-дипломатическим путём.
Напомним, ранее в том же интервью Кулеба обвинил Россию в «заморозке» Минского процесса, а сами переговоры назвал «театром абсурда».
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