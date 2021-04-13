Председатель исполнительного комитетанационального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов защищать украинскую Одессу от «вторжения» российских войск. Об этом онзаявил 12 апреля в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его мнению, Россия якобы может попытаться вернуть Одессу и занять весь юг Украины, чтобы присоединить данный регион к «Российской империи».

«Вся Украина встанет! Я лично, будучи одесситом, буду защищать лично Одессу до конца», — сказал политик.

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Заявление Саакашвили оценили читатели издания «Шарий.net», свои комментарии они оставили под новостью, размещенной на странице издания в социальной сети Facebook. В основном люди с юмором оценили слова грузинского политика, припомнив известный инцидент с галстуком.

«А Одесситы будут защищать Одессу от Саакашвили», — ответил Александр Л.

«Ты, Саакашвили, галстук для начала прожуй, а потом мяукай за Одессу!»— написала Мария Г.

Саакашвили и галстук

«А в случае неисполнения взятых ранее на себя обязательств — сжевать два, а лучше сразу три галстука подряд»,— продолжает с иронией Светлана Ф.

«Теперь за Одессу можно быть спокойным!»— добавил Виктор К.

«Вспомни пожирателя галстуков — вот и он! Всплыл», — добавил Михаил Г.

«Есть там кому защищать, его вон на днях даже из кутузки выпустили», — комментирует D Alex Izhko, намекая на отпущенного под домашний арестрадикалаСергея Стерненко.

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«Так дайте ему уже парабеллум. И на 411-ю [батарею] (Мемориальный комплекс, посвящённый героической обороне Одессы во время Великой Отечественной войны —О. П.), в окопы», — добавил Феликс К.

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«Комик похлеще нашего Зепрезидента (президента Владимира Зеленского — О. П.)», —отметил Сергей Т.

«Ну всё, с такими защитниками, как кравчукча (глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук — О. П.), ляшко (бывший депутат Рады Олег Ляшко —О. П.) и этот, люди могут спать спокойно — враг не пройдёт», — иронизирует Andrew Vasilich.

«Галстуки в обойму заправил?» — спросилАлександр Д.

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«Главное, воды побольше иметь при защите Одессы, чтобы в сухомятку не подавиться. Кравчука не забудь взять заряжающим», — обратился к СаакашвилиСергей Е.

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«У нас галстуков не хватит, чтобы до конца…»— шутит Oleg Oleg.

«На седьмом километре (крупный в Одессе промрынок «Седьмой километр» — О. П.) слишком много галстуков, Миша», — написал Владимир С.

«На 7-ке (промрынок «Седьмой километр» — О. П.) появилась угроза всем торговцам галстуков», — добавил Дмитрий С.

«Уже свою родину защитил», — резюмирует Дмитрий М.

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Напомним, на Украине в последнее время участились заявления о якобы готовности России к полномасштабному «вторжению» на Украину. Антироссийская риторика настолько набралана Украинеобороты, что украинским политикам приходится периодически успокаивать собственных граждан, которые с беспокойством воспринимаютзаявления отечественных политиков о«готовности» российских войск «вторгнуться» на Украину.

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