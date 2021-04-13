«Ты, Саакашвили, галстук для начала прожуй, а потом мяукай за Одессу!»
Председатель исполнительного комитетанационального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов защищать украинскую Одессу от «вторжения» российских войск. Об этом онзаявил 12 апреля в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По его мнению, Россия якобы может попытаться вернуть Одессу и занять весь юг Украины, чтобы присоединить данный регион к «Российской империи».
«Вся Украина встанет! Я лично, будучи одесситом, буду защищать лично Одессу до конца», — сказал политик.
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Заявление Саакашвили оценили читатели издания «Шарий.net», свои комментарии они оставили под новостью, размещенной на странице издания в социальной сети Facebook. В основном люди с юмором оценили слова грузинского политика, припомнив известный инцидент с галстуком.
«А Одесситы будут защищать Одессу от Саакашвили», — ответил Александр Л.
«Ты, Саакашвили, галстук для начала прожуй, а потом мяукай за Одессу!»— написала Мария Г.
«А в случае неисполнения взятых ранее на себя обязательств — сжевать два, а лучше сразу три галстука подряд»,— продолжает с иронией Светлана Ф.
«Теперь за Одессу можно быть спокойным!»— добавил Виктор К.
«Вспомни пожирателя галстуков — вот и он! Всплыл», — добавил Михаил Г.
«Есть там кому защищать, его вон на днях даже из кутузки выпустили», — комментирует D Alex Izhko, намекая на отпущенного под домашний арестрадикалаСергея Стерненко.
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«Так дайте ему уже парабеллум. И на 411-ю [батарею] (Мемориальный комплекс, посвящённый героической обороне Одессы во время Великой Отечественной войны —О. П.), в окопы», — добавил Феликс К.
«Комик похлеще нашего Зепрезидента (президента Владимира Зеленского — О. П.)», —отметил Сергей Т.
«Ну всё, с такими защитниками, как кравчукча (глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук — О. П.), ляшко (бывший депутат Рады Олег Ляшко —О. П.) и этот, люди могут спать спокойно — враг не пройдёт», — иронизирует Andrew Vasilich.
«Галстуки в обойму заправил?» — спросилАлександр Д.
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«Главное, воды побольше иметь при защите Одессы, чтобы в сухомятку не подавиться. Кравчука не забудь взять заряжающим», — обратился к СаакашвилиСергей Е.
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«У нас галстуков не хватит, чтобы до конца…»— шутит Oleg Oleg.
«На седьмом километре (крупный в Одессе промрынок «Седьмой километр» — О. П.) слишком много галстуков, Миша», — написал Владимир С.
«На 7-ке (промрынок «Седьмой километр» — О. П.) появилась угроза всем торговцам галстуков», — добавил Дмитрий С.
«Уже свою родину защитил», — резюмирует Дмитрий М.
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Напомним, на Украине в последнее время участились заявления о якобы готовности России к полномасштабному «вторжению» на Украину. Антироссийская риторика настолько набралана Украинеобороты, что украинским политикам приходится периодически успокаивать собственных граждан, которые с беспокойством воспринимаютзаявления отечественных политиков о«готовности» российских войск «вторгнуться» на Украину.
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