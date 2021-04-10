Киев, , 10:51 — REGNUM Вице-премьер-министр — министр по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Алексей Резников пообещал жителям Украины, что полномасштабной войны с Россией не будет. Об этом украинский политик заявил 9 апреля в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером».

Так украинский министр ответил на опасения жителей страны в связи с участившимися в последнее время заявлениями о возможности полномасштабных военных действий в Донбассе и якобы возможном наступлении России. По словам политика, это воспринимается как элемент информационной войны.

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«То, что происходит, мы воспринимаем как элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны и создания этого напряжения — это как раз создание этого панического настроения в обществе. Люди не бойтесь, и не будет войны… Мы не планируем делать ничего такого, чтоб дать повод или шанс, чтобы получить наступление со стороны нашего северного соседа (Российской Федерации — ИА REGNUM)», — заявил политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников также заявил, что Киев не будет насильно захватывать территории ДНР и ЛНР, а потому не допустит ситуации, похожей на трагедию 1995 года в боснийской Сребренице.

«Украина не имеет никаких планов силового освобождения тех территорий, потому, что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути. Для этого существует «нормандский формат» и консультационная площадка в Минске», — заявил он.

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