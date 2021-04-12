Согласно поданным декларациям за 2020 год, бывший президент Украины Петр Порошенко хранит наличными более 1,8 млрд гривен. В пресс-службе политической партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» в ответ на запрос журналистов «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент) ответили, что бывший украинский президент вынужден был «из-за политических репрессий» власти и ее постоянных попыток арестовать его активы «снять со счетов в банке 51 000 000 долларов и 423 миллиона гривен».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Читайте также: В ГБР Украины не нашли оснований для закрытия дел против Порошенко

Жители Украины выдвинули свои версии о том, с какой целью Петр Порошенко хранит деньги наличными. Своими мыслями на этот счет поделились читатели телеграм-каналов «Инсайдер UA» и Klymenko Time.

«Ха-ха, репрессии. Кому он нужен?» — спрашивает Denis G.

«Это… специальная комната для денег нужна… сколько ж это бумаги? Там должно из всех окон высыпаться!» — заметил Damien Rise.

«Отдай народу Украины! Патриот», — предлагает Я всё вижу.

«А люди думают, откуда инфляция? Когда столько налички в одних руках!!! И это только у Петра… а сколько у остальных депутатов наших напечатанных гривен… большая часть наличных купюр сосредоточена в наименьшем количестве рук! У всего народа Украины нет столько наличных, сколько есть всего у 10 олигархов по типу Петьки! И это мы говорим про ту наличку, которая вошла в декларацию, по факту, я думаю, даже в гривне у него распихано по разным местам страны около нескольких миллиардов грн!» — предположил Damien Rise.

Torange.biz Украинские гривны

«Рука Кремля заставила», — иронизирует в духе украинской пропаганды Владислав.

«Очень жаль, что мы это всё просто наблюдаем и ничего не делаем дальше!» — добавила Ластівка.

«Порошенко наступил на хвост всем олигархам. Они все конкретно потеряли в активах. Олигархи это поняли и сменили Пороха на своих шестерок. А обида-то осталась», — пояснил поступок Порошенко Vitaliy S.

«Не переживайте, президент обещал сажать, как весна придет. Вот только не сказал, какого года весна. И если все эти средства реквизируют в бюджет государства, то это не значит, что это будет направлено на запуск экономики и социальную поддержку народа. Просто средства перекочуют к другим должностным лицам», — добавила Люда К.

«И это в таком бедном государстве. Они же сами его и ограбили потому, что ни один рабочий никакого государственного имущества не приватизировал», — написала Любовь П.

«Дай хоть чуть-чуть нищей бабусе, которая тебе ручку целовала», — предложила Светлана СБ.

«Где ж он их хранит-то?! Он спит вообще?..» — иронизирует Oksana A.

«Он по вечерам просто на них смотрит. У каждого свой релакс», — иронизирует Константин Kos10000.

«Спасибо Богу, что придумана смерть. Сколько бы бумаги они ни собрали, всё равно на тот свет не заберёшь», — написал VITALII BATLLE MC HUNTER.

«А теперь загадка: сколько фур понадобится Пете, когда он ночью будет уезжать?» — написал Boghdan, намекая на побег Виктора Януковича с Украины в феврале 2014 года.

European Parliament Бывший президент Украины Виктор Янукович

«Закатывайте в 3-литровые бутыля и закапывайте в огороде!» — предложила свой способ хранения денег Татьяна Г.

«Почему к нему с проверкой не идут? На конфетах столько не заработаешь», — спросил Александр Ч.

«Если бы имелись в действительности политические репрессии в адрес негодяя Порошенко, то он бы точно сидел в тюрьме уже полтора года и не имел бы возможности прятать у себя кучу налички», — резюмировал Веталь.

Читайте также: Адвокаты Порошенко заявили, что СБУ «фабрикует» новое дело против него

Напомним, 11 марта адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что службе безопасности Украины поручено «сфабриковать» очередное дело против его подзащитного.