Киев, , 13:18 — REGNUM В рамках расследования уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент Украины Пётр Порошенко, выполняются международные запросы. Об этом заявил и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Алексей Сухачёв 2 марта на заседании комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

«В настоящее время в этих уголовных производствах выполняются международные запросы… Также продолжаются экспертные исследования», — рассказал он.

Чиновник отметил, что Порошенко не вызывают на новые допросы, поскольку он уже допрошен, а задавать ему одни и те же вопросы по многу раз нет никакого смысла.

«Сейчас мы не можем принять решения относительно закрытия ни одного из уголовных производств», — подытожил Сухачёв.

Напомним, ранее президент Украины подверг критике индийскую вакцину от COVID-19, которую закупили власти Украины.

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