Киев, , 16:43 — REGNUM Службе безопасности Украины поручено «сфабриковать» очередное дело против экс-президента страны Петра Порошенко, заявил на брифинге 11 марта адвокат политика Илья Новиков.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Адвокат заявил, что СБУ поручено «в короткие сроки» найти что-то на Порошенко. Он не сказал, какого рода претензии могут быть выдвинуты, но отметил, что эта информация полностью совпадает с тем, что окружение Порошенко «видит в поведении и СБУ, офиса президента, и офиса генпрокурора».

Другой адвокат Порошенко, Игорь Головань, заявил, что власти Украины — чтобы организовать политические преследования экс-президента в удобном для них Печерском суде — фактически поставили «вне закона» всю деятельность центрального аппарата Государственного бюро расследований.

ИА REGNUM напоминает, что ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью заявила, что Петр Порошенко — «подлый и опасный человек», который пользуется очень грязными инструментами и работает на разделение страны.

По словам Мендель, Порошенко занимается исключительно обвинениями и она не видит, чтобы политик сделал «хоть что-то полезное для государства».