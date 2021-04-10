Бывший кандидат в президенты Белоруссии, формальный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 9 апреля в ходе трансляции на своем канале в YouTube заявила о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Комментируя потенциальную встречу с украинским президентом, Тихановская сказала: «Такая встреча сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Светлана Тихановская

Жители Украины отреагировали на заявление белорусского политика. Своим мнением на данный счет поделились читатели украинского издания VESTI, обсудив новостьв чате на Telegram-канале издания.

«Это именно уровень зелибобика (видим речь в данном случае о Владимире Зеленском — М. Р.)», — отметил Сергей К.

«Пронырливая домохозяйка», — иронизируетТamara.

«Котлеты твои сгорят», — добавил в отношении белорусской оппозиционерки Set.

«А с Навальным встретиться не желает? Перенять опыт, так сказать», — задается вопросом Sоlnce.

«О, да! Очень полезная встреча! Особенно с Зеленским, который даст миллион ценных советов: как врать и при этом не краснеть, как распродать землю, как подменять судебную власть, как защищать убийц и вообще, как уничтожить страну», — добавила Olena.

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«Не удивлюсь если этот де*ил согласится встретиться с Тихановской и унизить институт президента Украины до нового дна», — выразил свое мнение Андрей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если Зеленский на это пойдет, это будет полный треш. Кто такая Тихановская? Самозванка, которая подыграла Западу… Опустить Украину окончательно», — пишет tatyana z.

«Встреча двух ничтожеств», — прокомментировал Вячеслав.

«Oooo! И что это даст? Вместе видео в инстаграм будут снимать на встрече? Бесполезность в чистом виде», — считает Alex.

«А кто такой Зеленский? Такой же несамостоятельный, тупо исполняющий все хотелки запада», — добавила Olena.

«Так, ну ладно. С лидерами стран когда встречается, то ему (Зеленскому — М. Р.) все что-то втюхивают. А что Тихановская может зелику (Зеленскому— М. Р.) продать в долг и задорого?»— задается вопросом Сергей К.

«Про эту ду*у уже давно все забыли, а она о себе напоминает», — резюмировалаодна из читательниц.

T.me/tsikhanouskaya Светлана Тихановская

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Напомним, ранее о формальном лидере белорусских оппозиционеровСветлане Тихановской как о домохозяйке, которая не понимает, куда она попала, отзывался президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Она (Тихановская—М. Р.) искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать»,— сказал 9 августа 2020 годаАлександр Лукашенко.