Минск, , 16:12 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает домохозяйку Светлану Тихановскую своим главным конкурентом на выборах главы республики. Об этом он заявил журналистам сегодня, 9 августа.

Выборы в Белоруссии Сергей Шиптенко © ИА REGNUM

По словам Лукашенко, Тихановскую сделали его «главным конкурентом» средства массовой информации. Сам он ее таковой не считает.

«Я не считаю этого человека главным конкурентом, это вы (СМИ — ИА REGNUM) сделали ее главным конкурентом. Она искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать», — сказал президент Белоруссии.

Также Лукашенко раскритиковал программу Тихановской, которая обещает в случае победы на этих выборах в течение полугода провести «честные» выборы президента Белоруссии, а также освободить политических заключенных.

«Что это за программа? Проведем «нечестные» выборы, победим в «нечестных» выборах, потом выпустим политических, экономических, наркоманов, уголовников, а потом проведем честные выборы», — вопрошает Лукашенко.

Напомним, что белорусская оппозиция сделала ставку на домохозяйку Тихановскую, так как она является супругой популярного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского, которому режим Лукашенко не дал возможности зарегистрироваться кандидатов в президенты.