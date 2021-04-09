На Сахалине активно обсуждают представленный службой статистики доклад о структуре потребительских расходов домашних хозяйств области, из которого следует, что бедные семьи островного региона тратят на покупку продуктов питания в месяц 5220 рублей на одного человека, это почти 50% от общей суммы расходов, а более состоятельные жители Сахалина на еду тратят 13 239 рублей в месяц (24%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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Новость буквально взорвала интернет-сообщество. Жители Сахалина не понимают разделение на бедных и богатых в вопросах питания.

В большинстве своём пользователи удивлены цифрам статистики. Сахалинцы пишут, что пропитаться в островном регионе на 5,2 тыс. рублей в месяц невозможно.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Сколько-сколько на питание в месяц на одного человека? 5 тыс??? Куда уходит тогда моя нищая з/п — 20 тыс. и пенсия — 19 тыс.?» — написал пользовательИяТудаЖена форумеИА Sakh.com.

«Че то слишком бедные эти богатые», — считаетdragun.

«Враньё! Не может человек прожить, тратя в месяц 5200 рублей на питание. В день 173 рубля», — прокомментировал житель Сахалина.

«Закупаюсь раз в месяц в реми на 10−12 тысяч (мясо, макароши, крупы). Ежедневно молоко покупаю 1−2 пачки по 74 руб., фрукты пару раз в месяц по 2000 рублей за раз. Итого на троих (семья) в месяц чисто продукты выходят около 20 000 рублей. Экономим. Денег мало», — поделился анонимный пользователь.

«У меня на трех человек на продукты уходит 60 тыс. Это при том, что я все сама готовлю», — написала Bilibons.

«Хожу за продуктами 2−3 раза в неделю, в среднем за один поход улетает как минимум 1500… И при этом я особо фрукты-овощи не покупаю, а мясо в основном куриное, бекон люблю и хорошую пасту. Хотелось бы почаще покупать овощи и фрукты и хороший алкоголь», — прокомментировал пользователь honeythief.

«Одни на рынке макароны за 50 берут, другие за 125 в супермаркете. Вот и вся разница в 2,5 раза. Другое дело в том, что очень хорошие макароны у нас продаются только в супермаркетах и стоят соответственно», — написал Shelf.

«Вообще не понимаю как, как можно прожить в месяц на 5220??? По самым скромным расчетам выходит 350−450 рублей в день на одного! А на 174 рубля в день можно сдохнуть с голода и покрыться плесенью», — уверена viktoria.

«Прожить и не умереть с голоду одному на 5220 легко! Только «прожить» у всех разное. У кого-то один ужин из краба и банки икры будет стоит 5220, а кто-то месяц кушает», — ответил на предыдущий комментарий K.Smirnof.

«Прожить и не умереть можно и питаясь с помоек, ведь речь не об этом, а о полноценном питании, где есть белок (мясо), клетчатка (овощи), омега 3−6-9 (рыба, растительные масла, крупы)… Чтобы не умереть с голода на 174 рубля и при этом получать необходимые макро‑ и микроэлементы, необходимые для здоровья, вот это проблематично!» — уверена viktoria.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Макаронные изделия

Увидев такие данные статистки, большинство пользователей шутят и сообщают, что они, оказывается, богаты.

«Так я со своей зарплатой в 40 ваще олигарх что ли???» — написал житель Сахалина.

«Жене статью покажу. Я и не знал, что мы богатые», — написал yrael.

«Бедные больше ешьте, догоняйте богатых!» — прокомментировал анонимный пользователь.

«Вот, уже потихоньку начинают к нам в кастрюли лезть», — написал пользователь йццууукккк.

«Уррра, я богатая!!! Все деньги на «унитаз», — прокомментировала LipaPodushkina.

«Одни едят мясо, другие капусту… А в целом «народ» на голубцах «жирует», — добавил комментарий йццууукккк.

«С бедными понятно, а богатые это кто?» — написал СахЮг.

«Ну хоть по этой статье я, как оказывается, богатый человек», — прокомментировал Cash.

«Докатились, теперь богатые — это у кого 50 000 рублей на человека», — считает David777.

Жители Сахалина пишут, что в последнее время ценники поднялись практически на все продукты питания. Это подтверждают и данные статистики — специалисты отметили, что в 2020 году в сравнении с 2019-м жители Сахалина стали больше тратить на покупку продуктов питания.

«Хотя покупаю в магазине традиционный для моей семьи набор продуктов, кассовый чек увеличивается с каждым месяцем. по сравнению с прошлым годом уже практически в два раза… Хотя продукты всё те же. Значит ли это, что я стал богатым???» — написал ZigZag.

«Сейчас был на рынке «Янтарь», продукты снова поднялись в цене, уже 1000 рублей, не о чем», — добавил пользователь Uhfa.

«На питание семьи из четырех человек у меня уходит примерно 45−50 тыс., и это без всяких там излишеств — мясо, рыба, молочка, крупы, овощи, фрукты. Я, короче, очень богат», — прокомментировал GlaurunG.

«Интересно, реально ли прожить человеку, кушая на 15 тыс. рублей в месяц на Сахалине? И через сколько человек питающийся на 15 тыс. рублей в месяц загнётся?» — считает 1988Александр1988.

«По-настоящему богатых людей на Сахалине не больше десятка. Остальные бедные или нищие», — уверен пользователь CraYzy.

Но в целом жители Сахалина приходят к единому мнению:

«Статистика — сборище бездельников и дармоедов».