Запущенный пандемией коронавируса маховик инфляции набирает обороты. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, её пик (5,8%) пришёлся на середину марта 2021 года.

Помимо продовольствия и товаров, значительно подорожало моторное топливо. И вот уже Общественный совет по развитию такси заявляет: без увеличения тарифов на поездки не обойтись. Тем временем в регионах вновь заговорили о повышении платы за проезд в городском транспорте.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию, информируя, на что ещё поднялись цены в России.