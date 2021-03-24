Потребительские цены в Республике Алтай на 22 марта 2021 года.
Цитата gks.ru.
В Забайкалье незначительное повышение цены отмечено на плодовоовощную продукцию (5,3%), яйца (2,5%), муку (1,7%), мясо и птицу (1,2%).
В Забайкалье продолжает действовать соглашение о сдерживании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости (подсолнечное масло и сахар-песок). К соглашению о сдерживании цен уже присоединились 22 организации.
Таксопарки обеспокоены ростом цен на метан и бензин. Поэтому высока вероятность, что бизнес может заложить издержки в стоимость тарифов — «Известия».
В ряде регионов уже были случаи завышения цен в несколько раз, например, в Приморском крае.
Тарифы на поездки в такси в этом году могут увеличиться еще на 5−10% на фоне роста цен на топливо, заявили «Известиям» в Общественном совете по развитию такси.