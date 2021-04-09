Южно-Сахалинск, , 05:46 — REGNUM На Сахалине бедные семьи тратят на покупку продуктов питания в месяц 5220 рублей на одного человека, это почти 50% от общей суммы расходов. Более состоятельные жители островного региона на еду тратят 13 239 рублей в месяц (24%), такие цифры приводит Сахалинстат докладе о структуре потребительских расходов домашних хозяйств области.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

Читайте также: ФАС проверит обоснованность роста цен на жильё в России

Специалисты отметили, что в 2020 году в сравнении с 2019 жители Сахалина стали больше тратить на покупку продуктов питания.

Семьи с наименьшими располагаемыми ресурсами из всех расходов на покупку еды 7,4% тратят на хлебные продукты, 13,5% — на мясо и мясные продукты, 6% — на молоко и молочные продукты. Бедные жители Сахалина 27,5% от потребительских расходов тратят на покупку непродовольственных товаров, а 24,6% — на оплату услуг — из этой суммы львиная доля уходит на ЖКХ — 14,5%.

Более состоятельные семьи островного региона 5,5% расходов на покупку продуктов питания тратят на мясо и мясные продукты. Богатые сахалинцы более четверти своих непродовольственных расходов тратят на приобретение транспортных средств — 26,8%. На оплату услуг они отдают 21,1%, из которых 6,8% уходят на ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жилье в России.