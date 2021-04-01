Спасти фестиваль корюшки

Иван Шилов ИА REGNUM Санкт-Петербург

Несколько недель в Ленинградской области не утихали споры, где пройдет полюбившийся жителям ежегодный гастрономический фестиваль «Корюшка идет!». По традиции он должен был пройти в мае в городе Новая Ладога, однако в этом году на части проспекта Карла Маркса, основной площадки мероприятия, были запланированы работы по благоустройству, из-за чего фестиваль мог быть перенесён в Волхов или Старую Ладогу. Перспектива потери фестиваля вызвала возмущение жителей Новой Ладоги.

С просьбой решить этот вопрос жители обратились через социальные сети к губернатору Александру Дрозденко.

«Уважаемый Александр Юрьевич! Почему из г. Новая Ладога забирают праздник корюшки? Этот фестиваль важный для ладожан как хорошая традиция, привлечение внимания к нашему замечательному городу, которое нам очень нужно, а также он даёт привлечь внимание к возрождению рыболовецкой отрасли и решению проблем, так как г. Новая Ладога — это колыбель не одного поколения рыбаков. И в конце концов это просто праздник, (его) полюбили все поколения города и считаем своим! И его переносят в другое место ради «благоустройства», которое никому не нужно и не в радость никому кроме чиновников администрации и её друзей. Нужно переносить благоустройство, а не праздник! Это мнение большинства горожан, и мы не намерены отдавать его в угоду «благоустройству», — обратилась к губернатору пользовательница под ником chaglavskaia.

Сббжволхов.рф Фестиваль «Корюшка идет!» в Новой Ладоге

Обращение к главе региона собрало большое количество лайков. Некоторые жители даже решили помочь Дрозденко найти альтернативное место в городе. Так, пользовательница abramova6272 предложила не только почитать комментарии по этому вопросу в городском сообществе, но и выбрать альтернативные площадки.

«Есть Суворовский сквер, есть Марьина роща, можно на шлюзах, у нас очень много мест, где можно, не перенося из самой Новой Ладоги, всё очень хорошо организовать… мы, ладожане, вас очень просим оставить праздник у нас», — написала пользовательница в соцсети.

Губернатор Александр Дрозденко поблагодарил жителей Новой Ладоги за их активность и пообещал изучить вопрос. Спустя несколько дней он официально объявил, что гастрономический фестиваль «Корюшка идёт!» традиционно пройдет в Новой Ладоге 14, 15 и 16 мая. Запланированные работы по благоустройству части проспекта Карла Маркса по программе «Формирование комфортной городской среды» на время проведения праздника будут приостановлены, чтобы полюбившийся жителям и гостям города фестиваль популярной рыбки прошел без изменений.

Гатчина ждёт перемен

Самый большой город Ленинградской области — Гатчина — теперь официально признан столицей Ленинградской области. Александр Дрозденко подписал региональный закон о присвоении данного статуса городу и объяснил, что это повлечет за собой. По его словам, обретение своей столицы повысит статус всего региона, позволит уделить особое внимание Гатчине, даст импульс развитию туризма, транспорта, культуры и спорта.

Помимо того, что в Гатчину постепенно переедут многие чиновники из административных зданий, расположенных в центре Петербурга, областные власти ведут переговоры с РЖД о запуске между Северной столицей и новой столицей Ленобласти скоростного поезда. Дополнительно прорабатываются возможность стыковки расписаний существующих железнодорожных маршрутов и новых поездов, а также — возможность прямого железнодорожного сообщения крупнейших городов Ленинградской области с Гатчиной.

Вадим Разумов Гатчина

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Жителей самой Гатчины в первую очередь волнует состояние городской среды, ремонт обветшавших домов и коммуникаций.

«Может, наконец, начнут что-то делать с фасадами целого множества домов? Можно начать с Соборной улицы, весьма грустных домов там достаточно. И заодно бы положили нормально плитку там, которая уже просела! А можно, например, взяться за Новый Свет ЭКО (мусорный полигон в Гатчинском районе, — прим. ред.), чтобы его прикрыли с концами», — прокомментировал пользователь соцсети Павел С.

«Кроме ещё большего количества пробок, из-за синих мигалок, едущих куда-то, ничего не изменится… Дома на аэродроме строятся и заселяются, дороги разваливаются, бесполезные проекты плодятся (Орловский обход), парков лишают…» — прокомментировал другой пользователь Мишка П.

«Сделайте уже Орловский объезд, разгрузите проспект от вечных пробок. Сделайте нормальный асфальт на улицах. Прекратите выкорчевывать все подряд деревья, именуя их больными. Умерьте аппетиты (Василия) Панкратова (директор ГМЗ «Гатчина», — прим. ред.), не допустите платного входа в парк. Обещанные школы, наконец, постройте», — призывает пользовательница Валентина М.

Дольщики в поисках справедливости

Уже много лет наболевшая тема для жителей и властей Ленинградской области — обманутые дольщики и долгострои. На данный момент в регионе насчитывается порядка 200 домов-долгостроев и 20 тыс. обманутых дольщиков. Несмотря на все усилия властей, достроить такое количество проблемного жилья и урегулировать вопросы с участниками долевого строительства в полном объеме пока не удается.

Обманутые дольщики неоднократно пытались обратить на свои проблемы внимание не только региональных, но и федеральных властей, направляя в их адрес многочисленные обращения, петиции и устраивая акции, митинги, пикеты, объявляя голодовки. Помимо этого, областные дольщики обратились и в правоохранительные органы, в том числе и к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Видимо, эти обращения дали свои плоды.

Kremlin.ru Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

На этой неделе был задержан и обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия по двум эпизодам, заместитель председателя Комитета государственного строительного надзора (Госстройнадзор) Дмитрий Лобановский. По версии следствия, его действия и бездействие в отношении недобросовестных застройщиков привели к тому, что из бюджета пришлось выделить более 3 млрд рублей, чтобы достроить два крупных жилых комплекса — ЖК «Тридевяткино царство», расположенный во Всеволожском районе, и ЖК «Город Детства» в Гатчинском районе Ленинградской области. Однако петербургский суд не поддержал ходатайство следствия о помещении чиновника под домашний арест. Впрочем, следствие всё равно будет продолжено.

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Новость о задержании и неудачном (для следствия) избрании меры пресечения чиновнику вызвала нешуточные дискуссии в социальных сетях.

«Если бы раньше смотрели и следили не формально, а как положено, с пристрастием, то не было бы столько недостроев и обманутых дольщиков, это ясно! А теперь пытаются решить с таким кол-вом долгостроев проблему — конечно, теперь это не так просто, но надо поднапрячься!» — прокомментировала новость пользовательница соцсети Лариса Х.

«Помогает Госстройнадзор. Там, где возможно, и в рамках закона. И инициатив от ЛО было достаточно предложено для решения проблем дольщиков. Последние несколько лет точно так. Много вот нас только», — отметила другая пользовательница Людмила Н.

Стрельба по детям

Следователи СКР по Ленобласти и полицейские ведут поиски преступника, который 4 апреля в городе Кингисеппе выстрелил из неизвестного устройства в сторону детей, игравших на детской площадке на улице Октябрьской. Мишенью стрелка оказался десятилетний мальчик, который в этот момент общался с друзьями. Пуля попала в шею ребенка и застряла в мягких тканях. Школьник сразу был госпитализирован в городскую больницу, а оттуда на вертолете доставлен в Петербург, в Детскую областную больницу, где его успешно прооперировали.

Geoffrey Fairchild Стрельба

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Шесть дней поисков стрелка ни к чему не привели, поэтому следственные органы обратились за помощью ко всем, кто в тот день находился в парке Романовка и видел лиц с оружием или обладает любыми другими значимыми для следствия сведениями. Следственное управление СКР по Ленобласти попросило граждан сообщить всю информацию в отдел дежурных следователей СУ СК России по Ленинградской области по номеру телефона: +7 (812) 492-01-58 .

«Потихоньку превращаемся в криминальную столицу. Угон машин, наркота, стрельба, что дальше?» — задалась вопросом пользователь соцсети Надежда Б.

«Машины угоняют, наркоманы голые средь бела дня по городу скачут, теперь вот стрельба по детям…» — удивилась Виктория Ш.

«Сменилось руководство полиции, вот и результат, раньше такого не было, потому что начальство всё было местное, а сейчас залетные, которые не знают про наш город ничего», — отметил Алексей Х.

Тем временем ГУ МЧС России по Ленобласти предупредило жителей о надвигающемся на регион шторме и призвало к осторожности водителей и пешеходов.