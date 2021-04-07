Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Заместителю председателя комитета государственного строительного надзора Ленинградской области (Гостройнадзор) Дмитрию Лобановскому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в сфере долевого строительства, в результате чего бюджету региона причинен ущерб на сумму свыше 3 млрд рублей. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

По версии следствия, чиновник злоупотребил возложенными на него обязанностями по организации подразделениями Гостройнадзора государственного строительного контроля за деятельностью застройщиков многоквартирных домов ЖК «Тридевяткино царство» в городском поселении Мурино во Всеволожском районе и ЖК «Город Детства» в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области.

«В результате чего, произошла остановка хода строительства указанных объектов недвижимости, — уточнили в ведомстве. — Указанные действия повлекли необходимость выделения бюджетных денежных средств, требующихся для завершения строительства объекта «ЖК «Тридевяткино царство» и объекта «ЖК «Город детства» на сумму свыше 3 млрд рублей».

Следственным органом направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

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Напомним, в октябре 2019 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сообщений о нарушении жилищных прав жителей недостроенных домов во Всеволожском районе Ленинградской области.

В настоящий момент в Ленобласти насчитывается около 200 долгостроев с 20 тыс. обманутыми дольщиками. В ЖК «Тридевяткино царство» насчитывается 1179 участников долевого строительства (ДДУ). В ЖК «ЖК «Город детства» 381 дольщик. Однако дольщикам пяти корпусов с 283 ДДУ в настоящий момент выплачиваются компенсации, а три корпуса на 98 ДДУ будут достроены.

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