Кингисепп, Ленинградская область, , 09:51 — REGNUM Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по детям, игравшим на детской площадке в городе Кингисепп Ленинградской области вечером 4 апреля. В результате ранение в шею получил 10-летний школьник. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 4 апреля на детской площадке, расположенной на улице Октябрьской в городе Кингисепп. Со слов 10-летнего школьника, во время игры он внезапно почувствовал боль в шее. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала ребенка в удовлетворительном состоянии с ранением мягких тканей шеи. Угрозы жизни мальчика нет.

Материалы были переданы в следственные органы, после чего следователем СКР было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

В свою очередь в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области сообщили, что по детям, игравшим на детской площадке, стрелял неизвестный, который находился в непосредственной близости от детской площадки.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения лица, причастного к совершению преступления, а также всех обстоятельств произошедшего», — заявили в СУ СКР по Ленобласти.