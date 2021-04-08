8 апреля президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донбасс. В пресс-службе украинского лидера уточнили, что Зеленский отправился на оккупированную Украиной часть республик Донбасса с «рабочей поездкой».

Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Зеленский

В своем микроблоге в Twitter украинский президент написал, что хочет быть с украинскими военными «в трудные времена» как верховный главнокомандующий. «Едем к местам обострения… Украине нужен мир, и сделаю всё для этого», — добавил он, пожелав упокоения украинскому военному, погибшему в Донбассе.

На Украине по-разному оценили очередную поездку Зеленского в Донбасс. Своим мнением поделились читатели Telegram-каналов «Украина 24/7», Klymenko Time, а также официальной страницы «Офиса президента Украины» в социальной сети Facebook.

Проанализировав оценку события жителями страны, нельзя не обратить внимание на то, что многие указали, что украинский лидер слишком часто посещает регион, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко. Другие рассыпались в благодарных комментариях, третьи — обрушились на него с жесткой критикой. А часть комментаторов припомнили недавний призыв главы СНБО Украины Алексея Данилова касательно топонима «Донбасс», ведь пресс-служба Зеленского написала, что президент Украины «начал рабочую поездку в Донбасс».

President.gov.ua
Владимир Зеленский в Донбассе

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Так, читательница Telegram-канала «Украина 24/7» Alexsandra отметила: «Ради поднятия их духа», идиот… лучше бы войну прекратил, тогда бы у всех дух поднялся».

«А что за регион такой Донбасс? Это как? У нас появилась Донбасская область? Донбасский район? Что за тупые неучи пишут этот пост?» — прокомментировал Vitally S. новость на странице «Офис президента Украины» в социальной сети Facebook, явно имея в виду недавние высказывания Алексея Данилова относительно топонима «Донбасс».

»Хорошо, хоть на этот раз едет как главнокомандующий, а то всё неЛох и неЛох», — иронизирует Юрий В.

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«Боже, храни ребят от такого посетителя, от этой ходячей катастрофы», — написала Людмила К., под ребятами имея в виду украинских военных.

«Нарративы поддерживают. Где СНБО?» — спросил также читатель Telegram-канала Klymenko Time Pavel K., подразумевая топоним «Донбасс».

»Не нужен он никому, ни внутри страны, ведь всех предал, ни в Европе», — добавила Лана К.

«Светоч нации сам поведет легионы в бой», — иронизирует R Ro.

В свою очередь пользователь Andrey отметил, что украинский президент боится встретиться с мирными жителями региона, которых он лишил права голоса.

«Встретиться с мирными, которых оно лишило права голоса, **ыт», написал Andrey.

Один из читателей спросил, не хотел ли Владимир Зеленский побывать на похоронах пятилетнего мальчика, погибшего в ДНР.

«Посетить похороны пятилетнего мальчика он не захотел прийти? Посмотреть на его труп?»спросил dima Ff.

ИА Красная Весна
Разрушенный дом. Донбасс

«Мы должны вначале на нашем уровне не делить себя на «наших» и «ваших» и научиться жить в мире, может, это даст возможность поумнеть и тем кто у власти, успокоится и не давать убивать наших детей и внуков на фронте, который никому не нужен», — резюмировал Admin в Telegram-канале Klymenko Time.

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Напомним, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что жителям Украины следует отказаться от использования топонима «Донбасс».