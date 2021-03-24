Киев, , 17:02 — REGNUM Жителям Украины следует отказаться от использования топонима «Донбасс». Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 24 марта во время форума «Выборы в Донбассе и право на местное самоуправление».

«Никакого Донбасса не существует, это опасный нарратив», — сказал Данилов.

Он допустил, что это слово может «навязываться» Россией, а также отметил, что топоним «Донбасс» отсутствует в официальных украинских документах.

Чиновник также заявил, что на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской области в 2020 году не проводились выборы, поскольку это реакция власти Украины на войну в регионе, а не попытка лишить часть населения права выбора.

Напомним, ранее представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник заявил, что украинские силовики с середины февраля 2021 года увеличили интенсивность обстрела Донбасса в пять раз.

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