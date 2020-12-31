Киев, , 08:02 — REGNUM Проблема граждан Украины, проголосовавших на президентских выборах в 2019 году за Владимира Зеленского не только в том, что нынешний украинский президент обманул их, но и в том, что он еще и «надругался» над ними. Об этом заявил депутат Рады от оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире канала «112 Украина».

Рабинович напомнил, как в октябре 2019 года Зеленский в разговоре с одним из представителей националистов, выступающих против разведения сил и средств в Донбассе заявил, что он «не лох», а «президент этой страны».

«Давайте честно признаемся себе. Владимир Александрович Зеленский сказал, что он не лох, — это абсолютная правда. Лохи мы, вот я лох, который проголосовал во втором туре, лохи все остальные, которые поверили в то, что мы будем жить в новой стране, что новые кадры будут. Проблема в том, что он не просто нас обманул, знаете, я считаю, что еще надругался», — цитируют депутата РИА Новости.

Рабинович отметил, что украинские избиратели в 2019 году искренне поверили обещаниям Владимира Зеленского и его команды, но надежда на них не оправдалась и поддержка действующей власти падает.

Депутат Рады выразил мнение, что у пришедших к власти со сцены «на политическую сцену» не хватило умения и опыта необходимых для управления государством. Рабинович привел последний пример с вакциной от SARS-CoV-2, когда в период пандемии Украина отказывается по политическим мотивам приобретать российскую вакцину «Спутник V», в то время, когда иная вакцина от коронавирусной инфекции для страны пока недоступна.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский признал невозможность пояснить украинским гражданам отказ Киева от приобретения российского препарата для вакцинирования от коронавируса в то время, как другие вакцины Украине пока недоступны.

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Отметим, ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вакцина «Спутник V» является «гибридным оружием» Российской Федерации против Украины.