«Есть еще идиоты, кто верит?»: Украина обещает победить ковид к концу года
7 апреля на заседании правительства Украины министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна к концу 2021 года «победит коронавирус», сообщает украинский телеканал «Первый независимый».
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"Я уверен, что нам удастся убедить 70% взрослого населения Украины прийти в пункты прививок и сделать вакцинацию. Я уверен, что до конца 2021-го нам удастся полностью победить коронавирусную болезнь», — цитирует Степанова украинское СМИ.
В телеграм-канале «Первого независимого» также решили поинтересоваться у жителей страны, верят ли они словам министра здравоохранения.
«Они что, уничтожить население собрались? Останутся только избранные?» — ответил вопросом на вопрос Максим.
«Есть ещё разве идиоты, кто верит правительству?» — продолжила Tatiana.
«Тут Украина каждый день рекорды по смертности ставит, а он уже знает, когда победит. Ах, ну да, может, к концу году все вымрут. Тогда да, пожалуй, поверить можно», — добавил Dober.
«А раньше никак?» — иронизирует Татьяна.
«Вроде не 1 апреля. Хотя вполне может быть. Украинская вакцина ж есть уже», — с иронией продолжил Владислав С.
«Им верить — себя не уважать», — считает Ирина.
«Я даже комментировать это не хочу… С учетом ситуации сейчас да и вообще «победители» по жизни», — заключил Divergent.
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Напомним, ранее глава минздрава Украины сообщил, что Украина заключила рамочное соглашение о поставке десяти миллионов доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.