7 апреля на заседании правительства Украины министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна к концу 2021 года «победит коронавирус», сообщает украинский телеканал «Первый независимый».

Хуго Симберг. Сад смерти (фрагмент). 1896

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"Я уверен, что нам удастся убедить 70% взрослого населения Украины прийти в пункты прививок и сделать вакцинацию. Я уверен, что до конца 2021-го нам удастся полностью победить коронавирусную болезнь», — цитирует Степанова украинское СМИ.

В телеграм-канале «Первого независимого» также решили поинтересоваться у жителей страны, верят ли они словам министра здравоохранения.

«Они что, уничтожить население собрались? Останутся только избранные?»ответил вопросом на вопрос Максим.

«Есть ещё разве идиоты, кто верит правительству?»продолжила Tatiana.

«Тут Украина каждый день рекорды по смертности ставит, а он уже знает, когда победит. Ах, ну да, может, к концу году все вымрут. Тогда да, пожалуй, поверить можно», — добавил Dober.

(сс) Mstyslav Chernov
Палата для больных COVID-19. Украина

«А раньше никак?»иронизирует Татьяна.

«Вроде не 1 апреля. Хотя вполне может быть. Украинская вакцина ж есть уже», — с иронией продолжил Владислав С.

«Им верить — себя не уважать», — считает Ирина.

«Я даже комментировать это не хочу… С учетом ситуации сейчас да и вообще «победители» по жизни», — заключил Divergent.

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Напомним, ранее глава минздрава Украины сообщил, что Украина заключила рамочное соглашение о поставке десяти миллионов доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.