Коронавирус не отступает. По данным Университета Джонса Хопкинса, за истекшие сутки 1 апреля в мире выявлено более 629 тыс. новых случаев коронавируса. Общее число заболевших превысило 129,5 млн человек. Лидером в коронавирусной статистике являются США, где с начала пандемии выявлено более 30,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 553 120 человек. По этим показателям страна занимает первое место в мире.

Между тем специалисты всё чаще говорят о постковидном синдроме, фиксируют распространение новых штаммов вируса. Не утихают и скандалы вокруг вакцин и последствий вакцинирования. Вместе с тем учёные уже испытывают вакцину от коронавируса для кошек и других животных.

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