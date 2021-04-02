Названа дата поставки вакцины AstraZeneca в Южную Корею в рамках COVAX
3 апреля в Южную Корею поступит 216 тыс. доз вакцины британо-шведской компании AstraZeneca в рамках программы COVAX Facility. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
В США выявили свыше 11,5 тыс. носителей «британского» штамма коронавируса
На сегодняшний день на территории Соединенных Штатов было выявлено 11,5 тыс. случаев заражения штаммом коронавируса B.1.1.7, который также называют британским. Об этом 2 апреля сообщает телекомпания CNN со ссылкой данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
На Украине опубликовали рейтинг стран по числу смертей от COVID-19
На Украине смертность от последствий COVID-19 будет расти ещё минимум две недели. О этом заявил эксперт Киевской школы экономики.
В Стокгольме назвали число жителей, страдающих от постковидного синдрома
Более чем у 10 000 человек в лене Стокгольм был диагностирован постковидный синдром. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Ученые продолжают выяснять, какие виды животных могут заражаться коронавирусом и разносить его как в городских условиях, так и в дикой природе. Последние исследования показывают, что это в принципе возможно в крупных популяциях домашних кошек и хорьков, а также среди диких вьетнамских крыс.
Молекулярные биологи адаптировали вакцину от коронавируса нового типа, чтобы ею можно было прививать кошек и других животных, которых может заражать SARS-CoV-2. Статью с описанием разработки ученые опубликовали на bioRxiv.
На Украине не планируют вводить комендантский час из-за пандемии
На Украине не планируют вводить комендантский час в связи с пандемией коронавируса, а также убеждены в эффективности «адаптивного карантина». Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
В сточных водах в Эстонии вновь обнаружен коронавирус
В повторных пробах сточных вод, взятых сотрудниками Тартуского университета в Эстонии, вновь обнаружен коронавирус COVID-19. Об этом сообщил ERR со ссылкой на заявления ученых.
В Австралии расследуют случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Власти Австралии ведут расследование возникновения у одного из жителей страны тромбоза после прививки от COVID-19 с использованием препарата британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 2 апреля сообщает телеканал ABC со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача Австралии Майкла Кидда.