7 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил жителям Украины, что подписано рамочное соглашение и Украина получит десять миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Украинцы задаются вопросами — когда препарат доставят и где будут хранить?

Оксана Переможенко, , 12:37 — REGNUM 6 апреля глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о подписании рамочного соглашения на поставку в страну 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом министр сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Вакцина компании Pfizer Tim Reckmann

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Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в связи с данной новостью отметила, что конкретно ее терзают «смутные сомнения». Об этом она написана на своем Telegram-канале: «Договор о вакцинах — это однозначно хорошо. Но учитывая факт, что всё, к чему прикасается Зе-команда, всё без исключения — это позор и зашквар, меня терзают смутные сомнения. Хочется хоть в этот раз ошибаться».

У одесского журналиста Юрия Ткачева, главного редактора издания «Таймер», в связи с данной новостью появились вопросы. Первый из них — как быть с оставшимися 35 миллионами жителей страны, если 10 млн доз вакцины хватит лишь для вакцинации 5 миллионов человек.

«Что делать остальным 35 миллионам официально имеющегося населения?» — написал он в своем Telegram-канале. Также Юрия Ткачева заинтересовал вопрос графика поставок вакцины.

«2021 год — большой. Хотелось бы всё-таки увидеть график поставок — как бы не вышло так, что даже для 5 миллионов счастливчиков вакцины начнут поставлять в декабре», — отметил он.

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов Oda.odessa.gov.ua

Множество комментариев появилось под постом министра здравоохранения Украины в социальной сети Facebook. В основном люди задаются вопросами, когда вакцина будет поставлена на Украину и где будет храниться.

«В этом тысячелетии, это уж точно», — прокомментировал сроки поставки вакцины Андрей П.

«Кому те дозы вакцин в ближайшие месяцы уже будут нужны? Если сегодня Степанов заявил фактически о коллапсе медицинской системы: кроватей нет. Как оно спать?.. А «Синовак» уже всё? Вместе с миллионами тестов из КНР? Или ждем под Новый год… уточните какой», —спросила Марьяна Б.

Лариса Н. в свою очередь отметила: «Придет время, и производители будут гоняться за покупателями. Такие законы рынка. Рамочное же соглашение предусматривает определенный интервал, без конкретных дат. Поэтому, вероятно, что эти 10 млн доз прибудут в Украину и в конце года. А до него еще надо как-то дожить. Сейчас же нам необходимо еще 40−50 млн доз, ведь 10 млн доз — это 5 млн привитого населения, то есть примерно 12−17%».

«Рамочное соглашение и контракт это не одно и то же. Хватит вешать лапшу», — добавил также Рустам Л.

«В ближайшие месяцы это как? Декабрь это ближайший месяц? Господин Максим, я и моя семья хотим уже сейчас прививаться, к кому обращаться? Потому что ждать очереди можно и до третьего пришествия»,— написал Валерий О.

«Несколько месяцев. Это провал, Степанов», — считает Сергей Б.

«Слезы радости текут по моему лицу. Можно я свои дозы продам обратно государству или тому, кто больше даст?» — иронизирует Alexander P.

«Этот договор должен был быть подписан еще в прошлом году. Вам нечем хвастаться», — считает Oleksandr M.

Вакцина Pfizer Topi Pigula

Оживленное комментирование данной новости также завязалось на Telegram-канале «Перший незалежний» («Первый независимый»).

«Пусть в мозги колют ее себе и своей шобле. Там хватит на всех», — написала Людмила.

Один из читателей провел параллель с поставками китайской вакцины.

«У Китая уже тоже покупали и деньги заплатили, потом 3 месяца ждали, чтобы пришли… 200 000 доз. Похоже, история повторяется», — предположил Николай К.

«У нас нет инфраструктуры для этой вакцины», — заметил в свою очередь Павел Неважно.

«А у Степанова главное большими цифрами ошарашить, а что дальше будет, уже неважно», — ответил ему Николай К.

«Американке Ульяне Супрун вколоть 4 дозы американской вакцины! Первой! Сразу! И чтобы сразу!» —предложил Сергей Ка.

«Когда вакцина будет в Украине, тогда и порадуемся», — заметила Ирина.

«Небось, той, которую при недостаточно низкой температуре держали. А если я неправа, то и в Украине может испортиться. Всё время держать при минус 70 не так-то просто. При нынешней в Украине повсеместной халатности… Тем более на взгляд не определишь, а не подверглась ли перегреву»,— написал читатель S. Sh.

«Это слова, на которые эта власть не скупится…» — прокомментировалн овость Дмитрий.

«Подожду спутника ви», — написал Сергей.

Вакцина «Спутник V» Николай Хижняк © ИА REGNUM

Отметим, тем временем украинский журналист Андрей Павловский на своем авторском Telegram-канале отметил, что известные ему источники в компании Pfizer сообщили, что Украина не подписала бы соглашение, если бы украинский парламент не принял бы закон, согласно которому производитель вакцины освобождается от ответственности в случае серьёзных побочных эффектов от прививки (таких как смерть или тяжёлые осложнения).

«Такой закон давно является общепринятой нормой в странах ЕС, но в Украине он принят только сейчас и в пожарном режиме. Скорее всего, этот закон был одним из условий, озвученных во время февральского звонка президента Владимира Зеленского СЕО Pfizer Альберту Бурле», — сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на сотрудников компании.