Минпромторг России официально подтвердил задержание сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов главы департамента металлургии и стройматериалов министерства Павла Серватинского. Он является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. ИА REGNUM выяснило некоторые детали.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Уголовное дело

Об уголовном деле неофициально стало известно 31 марта 2021 года, а 1 апреля на официальном сайте министерства появилась официальная информация, в которой подтвердилось задержание. Министерство заявило, что оказывает «содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию».

Детали уголовного дела официально не комментировались, но газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что в его основе лежит предоставление по итогам конкурса бюджетной субсидии в размере 13,5 млн рублей компании «Исток» из Кабардино-Балкарии. Событие произошло несколько лет назад, а субсидию выделили с формулировкой «на возмещение затрат на научно-исследовательскую деятельность».

Minpromtorg.gov.ru Павел Серватинский

Упоминаемое ООО «Исток» из Нальчика, по данным ЕГРЮЛ, учреждено в сентябре 2013 года для оптовой неспециализированной торговли и к научной деятельности никакого отношения не имеет. Фирма с уставным капиталом 120 тыс. рублей принадлежит директору Тембулату Касумову, Карине Тембулатовне Касумовой и Мурату Маремукову. В феврале 2021 года ФНС России подала банкротный иск к «Истоку», указав на то, что у того задолженность по обязательным платежам и страховым взносам составляет 14 578 364,54 рубля. Но в конце марта 2021 года производство по делу прекратили, так как у компании нет имущества на финансирование процедуры несостоятельности.

Именно к этому ООО «Исток» дважды в 2019 году подавал иски и Минпромторг России. В обоих случаях речь шла о взыскании средств субсидии. Один иск оставили без рассмотрения, а вот по второму 10 декабря 2019 года арбитраж Кабардино-Балкарии вынес решение — взыскать средства субсидии в размере 31 792 415 рублей. В основе дела лежало соглашение от 25 декабря 2017 года, подписанное с одной стороны Минпромторгом РФ. По соглашению «Истоку» из федерального бюджета в течение 2017−2018 годов должны были выделить субсидию на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Предполагалось предоставление господдержки в рамках реализации получателем комплексного инвестиционного проекта «Профилированный лист (стеновой, кровельный и несущий) из полимерных композитных материалов на основе вторичного волокна» двумя частями: в 2017 году — 23 050 000 рублей и в 2018 году — 26 850 000 рублей. Позднее допсоглашением от 14 мая 2018 года субсидия была уменьшена на 4,7 млн рублей.

«В соответствии с планом-графиком финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта (приложение №1 к дополнительному соглашению), Министерство предоставило получателю субсидии в размере 18 286 915 рублей и 13 505 500 рублей (платежные поручения от 28.04.2018 года № 52 316 и от 28.09.2018 года №366 042», — отмечалось в материалах дела.

Только весной 2019 года ведомство обнаружило, что не всё гладко с проектом. А в августе того же года был подан иск с требованием вернуть государственные средства. Суд требования удовлетворил, вот только, как можно сделать вывод из банкротного дела, имущества у фирмы нет и возвращать субсидию не из чего. Кто вернёт в бюджет эту сумму, теперь уже решит следствие. К слову, в материалах суда двухлетней давности прямо говорилось, что субсидия получена «на основании недостоверных сведений, предоставленных в Министерство промышленности и торговли».

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

А тем временем в сети Интернет набирает обороты обсуждение многомиллионных расходов на содержание вертолёта для Мантурова.

Об активах Тамары Мантуровой

В свете скандалов, которые сотрясают ведомство, интересно узнать, как обстоят дела в бизнесе семьи Мантуровых.

ИА REGNUM ранее уже писало об активах Тамары Мантуровой, чьи данные совпадают с данными матери министра. В 2019 году она попала в медиаповестку в свете смены собственника в компании, которая владеет крупной винодельческой фирмой в Краснодарском крае.

Шардоне по-министерски: кто стоит за крупным краснодарским виноделом?

В марте 2021 года стало известно, что аффилированная с семьями Мантурова и Чемезова компания признана банкротом. Речь шла об ООО «Холидэй Групп», среди собственников которого было АО «Финансовые системы», учрежденное посредством реорганизации одноимённого ООО, подконтрольного Тамаре Мантуровой и компании Станислава Чемезова (данные схожи с данными сына главы «Ростеха» Сергея Чемезова).

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

Примечательно: сам Денис Мантуров числится соучредителем и членом наблюдательного совета общественной организации «Всероссийское физкультурно-спортивное общество» «Трудовые резервы», председателем совета в котором является как раз Сергей Чемезов. Также Денис Мантуров с тем же ИНН, что у министра, был совладельцем краснодарского ООО «Приморье-маэстро». Оно работало с 2006 года по март 2008 года. Вторым владельцем было ЗАО «Пансионат с лечением «Приморье», ликвидатором выступила Елена Руссу. ЗАО «Пансионат с лечением «Приморье» на сегодня находится под управлением ООО «360 менеджмент», учрежденного в 2018 году. Владельцы последнего — Наталья Горгураки и Алексей Васин.

В активе 84-летней Тамары Мантуровой на сегодня осталась доля лишь в одной компании. Так, она имеет 35% в подмосковном ООО «Комплекс-стройматериалы-овражки», созданном в 1998 году и работающем в сфере управления недвижимостью. Среди совладельцев — Николай Дорошенко (13,6%), Сергей Олегович Алексеенков — 13,2%, Марина Мартышова — 10%, Татьяна Ежевская — 15%, а также Татьяна и Анжелика Хмура. Ежевская и Мантурова входят в число владельцев с 31 декабря 2019 года.

Доли всех участников заложены в «Промсвязьбанке». Данные Татьяны Ежевской схожи с данными 69-летней матери другого высокопоставленного чиновника.

11 марта 2021 года портал «Открытые медиа» сообщил, что ООО «Комплекс-стройматериалы-овражки» стало владельцем доли в крупной группе «Трасса», которая имеет в активе более 50 автозаправок. Стоит отметить, что в ООО «Компания ТРАССА», которым руководит Олег Алексеенков, последний раз владелец поменялся буквально на днях — 24 марта 2021 года. Им стало АО «Омега трейд» (доля заложена в «Промсвязьбанке»), руководителем которого является всё тот же Сергей Олегович Алексеенков — совладелец ООО «Комплекс-стройматериалы-овражки».