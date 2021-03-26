Уходящая неделя в Ленинградской области не обошлась без громких событий: испытания на судостроительном заводе закончились креном и опрокидыванием 61-метрового траулера, в результате чего погибли люди. А на границе России и Эстонии началась вакцинация российских соотечественников, проживающих в республике на постоянной основе. Это и многое другое в обзоре ИА REGNUM за уходящую неделю.

Иван Шилов ИА REGNUM Траулер «Скорпион»

Опасная рыбалка

Последние дни марта в Ленобласти прошли неспокойно. Так, несмотря на многочисленные предупреждения властей о запрете выхода на лед, любители зимней рыбалки продолжают искать приключения и лучшие места для клева.

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Из-за чего таким любителям пришлось экстренно оказывать помощь спасателям. С помощью вертолета и резиновых лодок были проведены шесть поисково-спасательных операций. С дрейфующих льдин водных объектов Ленобласти были спасены девять человек. К несчастью, не обошлось без жертв, трое любителей свежепойманной рыбки умерли.

«Очень жаль, что люди не ценят жизнь», — написала пользовательница сети Наталья С., комментируя сообщение о трагических последствия зимней рыбалки.

«Эх, мужики, себя не жалко, о семье подумайте, рыба этого не стоит», — подытожил другой пользователь Дмитрий С.

«Где те крикуны, которые кричали, что запрет выхода на лёд не нужен? Ещё как нужен, вообще хоть ОМОН с дубинами вдоль берега ставить нужно, чтобы не шли на опасный лёд! Эх, как жаль мужиков! Но и зло берёт… Скоро другой сезон начнется, потерпеть полтора-два месяца всего», — отметил пользователей Геннадий Г.

Sledcom.ru Траулер «Скорпион»

Смертельные испытания

Днем 30 марта на судостроительном заводе «Пелла» в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области проходили испытания на кренование строящегося 61-метрового морозного траулера «Скорпион». Он был головным в заказе мурманской компании у областного завода. В какой-то момент судно начало крениться, при этом на борту находилось несколько десятков работников, в том числе несколько — в трюмах. Шесть человек смогли самостоятельно выбраться на берег, остальных снимали прибывшие на место спасатели и другие работники завода.

Операция по стабилизации судна, которое было пришвартовано к пирсу, длилась несколько часов. Параллельно с этим водолазы исследовали трюмы, искали возможных жертв. К вечеру на берег были доставлены два человека — с переломанными ребрами, в тяжелом состоянии их госпитализировали. Ближе к ночи в одном из трюмов, среди проводов были найдены еще два человека. Жертвами испытаний стали рабочий и женщина-маляр.

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«Нарушение проекта производства работ. У любой такой аварии есть Фамилия Имя Отчество…» — прокомментировал сообщения о ЧП пользователь Слава И. В.

«Стабильность опрокинулась», — в ответ пошутил Денис. К., на что получил не менее шутливый комментарий: «Там нет надписи EVERGREEN?» от Руслана Р.

Заметим, что шутливые комментарии пользователи социальных сетей оставляли ровно до тех пор, пока не было объявлено, что в трюмах могут быть люди.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители поликлиники в Ивангороде

Вакцинация соотечественников

С начала 2021 года в Ленобласти началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Темпы региональные власти набрали отличные, спрос на вакцинацию превышает предложения, из-за задержки поставок «Спутника V» людям пришлось вставать в очередь на прививку. Так, на данный момент в область было поставлено 93 822 комплекта вакцины. Уже привились 71,8 тыс. человек, в том числе 48,7 тыс. прошли оба этапа вакцинации.

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Однако региональные власти не забыли и про соотечественников, которые имеют паспорт Российской Федерации, но проживают в граничащей с областью Эстонии. Специально для таких граждан губернатор Александр Дрозденко обратился к федеральным властям за разрешением на пересечение россиянами закрытых на время пандемии границ. Желающие, а их в первый день массовой вакцинации набралось около 25 человек, компонент «Спутника V» смогли получить в поликлинике, расположенной у самой границы в Ивангороде.

«А кто-нибудь может пояснить??? Почему в России тесты на коронавирус платные, а прививки — бесплатные???» — возмутился пользователь социальной сети Антон Б.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации в поликлинике в Ивангороде

«Хоть бы лучше организовали вакцинацию жителей Ленобласти, в частности интересует Гатчинский район. Нет графика выездной вакцинации по населенным пунктам района. А нет его потому, что она и не проводится. Как привиться людям из группы риска, пенсионерам? Не стыдно, что на сайте Гатчинской КМБ, в строке «Графики выездов передвижных амбулаторий», указано «на ноябрь»? Да и то не открываются. Ездят на вездеходах в тундре по чумам прививают. А тут по асфальту не проехаться», — обратилась к региональным властям другая пользователь Галина П.

«А в Ивангороде уже все желающие вакцинировались?» — поинтересовалась Ольга К.