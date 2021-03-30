Новая Ладога, Ленинградская область, , 10:16 — REGNUM В акватории Ладожского озера в Ленинградской области спасатели сняли шесть рыбаков, которые не смогли самостоятельно покинуть лёд из-за глубокой трещины. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Инцидент произошёл в акватории Ладожского озера. Три любителя зимней рыбалки весной оказались отрезаны от берега из-за образовавшейся трещины. На помощь им пришли спасатели, которые, после того как доставили мужчин на берег, решили еще раз осмотреть опасный участок. Так были обнаружены и спасены еще три человека.

«Главное управление МЧС России напоминает — что выход на лед региона запрещен. При любом происшествии следует немедленно обращаться в службу спасения по телефонам 101 или 112», — напомнили в ведомстве.

В свою очередь ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщает, что в юго-западной части бухты Петрокрепость Ладожского озера образовался участок чистой воды. На остальной акватории Ладожского озера наблюдается припай в 30−40 см и плавучий лёд.

«В ближайшие дни на озере продолжится процесс разрушения ледяного покрова. Ожидается уменьшение прочности и толщины льда, а также количества плавучего льда», — отмечено в сообщении.

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