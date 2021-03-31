31 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Дарья Драй, , 19:08 — REGNUM В Ленинградской области в рамках массовой вакцинации населения от коронавируса начали прививать граждан России, которые на постоянной основе проживают в соседней Эстонии. Пункт вакцинации для таких соотечественников открылся в поликлинике, расположенной на границе РФ с Эстонской республикой, — в древнем Ивангороде.

Ивангородская крепость Дарья Драй © ИА REGNUM

Граница Эстония-Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

Нарва Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение комитету по здравоохранению региона учитывать в объемах поставок вакцины от коронавируса в Кингисеппский район Ленобласти возможный спрос со стороны российских граждан, живущих по ту сторону границы. Глава субъекта также обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проработать на правительственном уровне вопрос о возможности многократного пересечения соотечественниками российской границы с Финляндией и Эстонией для проведения поэтапной вакцинации. Сейчас, из-за ограничений в связи с пандемией по обе стороны границы, такие перемещения крайне затруднены.

Ивангород Дарья Драй © ИА REGNUM Ивангород Дарья Драй © ИА REGNUM

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За весь период проведения кампании по вакцинации в Кингисеппский район в общей сложности было направлено 4400 комплектов вакцины. В ближайшее время ожидается дополнительная поставка вакцины в район в количестве 1500 комплектов.

Ампулы с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

Ампула с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM Ампула с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вакцинация в Кингисеппском районе началась в декабре 2020 года. Первые жители Эстонии пришли на вакцинацию в январе, — пояснила и.о. главврача Кингисеппской межрайонной больницы Зинаида Корончевская. — У нас большая запись через портал «Госуслуги». К нам пришла очередная партия вакцины, и мы пригласили людей на вакцинацию».

Ампулы с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

Ампулы с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM Ампулы с препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

Сегодня, 31 марта, в поликлинике Ивангорода прошли вакцинацию около 25 человек, все они ранее были записаны через портал «Госуслуги». Для того чтобы пересечь российско-эстонскую границу, им понадобилось иметь при себе российский заграничный паспорт и полис ОМС.

Прививочный кабинет Дарья Драй © ИА REGNUM

Регистратура в поликлинике в Ивангороде Дарья Драй © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в поликлинике в Ивангороде Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители поликлиники в Ивангороде Дарья Драй © ИА REGNUM Пункт вакцинации в поликлинике в Ивангороде Дарья Драй © ИА REGNUM

«В Нарве много желающих [получить] российскую вакцину «Спутник V». Но дело в том, что, чтобы сделать вакцину, нужно пересечь границу, а по возращении нужно десять дней карантина, иначе очень большой штраф, за этим у нас строго следят, — рассказал житель эстонского города Нарва Валерий Степанов. — У меня уже второй этап вакцинации, проблем не было».

Препарат Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в поликлинике в Ивангороде Дарья Драй © ИА REGNUM

Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако некоторые из жителей Нарвы, которые пришли на вакцинацию в Ленобласть, отметили, что со вторым этапом прививки у них могут возникнуть сложности. Как их предупредили сотрудники пограничных служб, тем, кто не имеет близких родственников в Эстонии — жену или ребенка, пересечь границу в обратную сторону не удастся. Добавим, что как раз этот вопрос в настоящий момент и пытается решить глава Ленобласти, обратившись к федеральным коллегам.

Необходимая температура для хранения препарата Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

«То есть, чтобы повторно поставить прививку и вернуться [в Эстонию], нужно там завести жену», — пошутила одна из участниц вакцинации.

Нарвский замок Дарья Драй © ИА REGNUM

Нарвский замок Дарья Драй © ИА REGNUM Нарвский замок Дарья Драй © ИА REGNUM

Ивангородская крепость Дарья Драй © ИА REGNUM

Ивангородская крепость и Нарвский замок Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, всего Ленинградская область получила 93 822 комплекта вакцины «Спутник V». По данным на 31 марта, в регионе сделали прививку 69 443 человека, в том числе 3042 медицинских работника, 2077 сотрудников сферы образования, 875 работников соцзащиты и 749 сотрудников силовых структур. Полностью привит 47 281 житель Ленинградской области.

Ивангородская крепость и Нарвский замок Дарья Драй © ИА REGNUM

Граница Эстония-Россия Дарья Драй © ИА REGNUM Граница Эстония-Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

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