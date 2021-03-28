На минувшей неделе (22—28 марта) в Югре общественность серьёзно заинтересовало лишь одно событие — рабочее совещание губернаторов Уральского федерального округа с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

О мигрантах и «политоте»

Отклики в социальных сетях ХМАО на выступление Николая Патрушева 23 марта в Ханты-Мансийске практически все были позитивными — фигурально выражаясь, «аплодировали стоя». Как написали в одном из пабликов, «человек называет вещи своими именами». Николай Патрушев без обиняков заявил, что на Урале бесконтрольный приток иностранных трудовых мигрантов, в том числе из государств с повышенным уровнем террористической активности, способствует формированию «спящих» ячеек радикальных организаций.

Из 274 тысяч зарубежных мигрантов больше четверти находятся в Уральском федеральном округе с нарушениями законодательства. Только в 2020 году они совершили более 2,5 тысячи преступлений в уральских регионах, подчеркнул Патрушев.

Среди факторов, негативно влияющих на межнациональные отношения, секретарь Совбеза РФ выделил коррумпированность представителей власти, включая местное самоуправление, высокое имущественное расслоение общества, а также масштабный миграционный поток.

В марте в Ханты-Мансийском автономном округе был выявлен 25-летний житель Мегиона, оправдывавший терроризм в публичном телеграм-канале, а также переводивший деньги боевикам. В этом же месяце в городе Лянторе Сургутского района были задержаны трое участников террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили теракт.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Гастарбайтеры

Югра является нефтяным регионом — донором российской казны. И трудовые мигранты, гастарбайтеры, в ХМАО необходимы прежде всего для выполнения трудоёмкой, чёрной и по местным меркам малооплачиваемой работы. И проблема в том, что они после трудовой вахты всяческими способами стараются остаться в Югре и согласны исполнять любую работу «на подхвате».

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на совещании отметила, что в Югре в 2020 году на 8% увеличилась доля жителей, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в автономном округе — с 65% в 2019 году до 73%. С 67% в 2019 году до 74% в 2020 году выросла доля жителей Югры, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений. В социальных сетях, видимо, лишь эти 27—26% пишут комментарии в стиле «понаехали тут».

«Мы, иностранцы, живём молча, работаем, платим патенты. То есть налоги. Так что нельзя за всех говорить», — пишет в паблике «ЧП Сургут» Саид М.

«Мы орём, как плохо в России живём, какие гнилые чинуши. А пацаны с бывших советских республик так не думают. Едут и спокойно зарабатывают, а не разводят политоту за кружкой пива на столе», — вступился за иностранных рабочих Денис Ф. в паблике «Нягань».

Отметим, что, по данным аналитической службы рекрутингового агентства hh.ru, из-за пандемии коронавируса и ужесточения санитарных требований в регионах уральского Севера — в Тюменской области, на Ямале и в Югре — наблюдается острый дефицит дворников. С начала 2021 было открыто 210 вакансий уличных уборщиков — в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Большинство вакансий дворников открыто в Тюмени. Затем по потребности следуют Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой. Средняя зарплата — 29 тысяч рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дворник

Что касается наболевшей темы гастарбайтеров, которые после окончания контрактов остаются в Югре на нелегальном положении, то в начале марта работодателей в регионе власти обязали по завершении вахты обеспечить возвращение иностранцев на родину.

В итоге Николай Патрушев призвал глав регионов УФО «больше внимания уделять разъяснительной работе среди мигрантов прежде всего по соблюдению ими российского законодательства и общепринятых норм поведения».

«Боярам бороды брить будем»

Причём не только иностранные рабочие, но и пришлые работодатели возмущали на минувшей неделе некоторых жителей нефтяного региона. После того как «Роснефть» продала АО «Нижневартовское Нефтегазодобывающее предприятие» и ПАО «Варьеганнефтегаз», владельцем предприятий стала «Независимая нефтегазовая компания», сообщается в паблике «Подслушано|Радужный». С приходом нового руководства «начались нарушения трудового кодекса, коллективного договора», утверждает сотрудник, недовольный новым генеральным директором.

«Первым делом он увеличил режим работы персонала без согласия работников, без допсоглашения, без допоплаты. Согласно договору режим с 8:30 до 18:00. Теперь производственные планёрки должны проходить в 07:00 и 19:00, длительность планёрки 45—60 минут. Соответственно режим работы с 07:00 до 20:00. Отдел по работе с персоналом молчит, профсоюзная организация молчит, зато ежемесячно «стригут» по 1% в месяц с зарплаты для своих нужд», — жалуется на стиль работы нового руководства явно офисный сотрудник.

«Также царю не нравятся бородатые мужчины! Всех заставил сбрить!» — добавляет он.

Претензии к пришлому руководителю почему-то не разделили другие сотрудники вышеуказанных предприятий и не вызвали сочувствия у участников паблика. И в самом деле, если не устраивает работа в офисе, есть прекрасная возможность проявить себя на буровой.

«Боярам бороды рубить будем!» — вспомнили югорчане изречение царя Петра I, комментируя претензии.

Цитата из к/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Реж. Александр Митта. 1976. СССР Пётр I рубит бороду

«Барберы разорятся — ещё и удар по малому бизнесу», — иронизирует другой участник обсуждения.

«Офисный уничтожитель бумаги, между прочим, способен затянуть длинные женские волосы, галстуки и бороды у мужчин», — отмечает третий.

Даже интересно. Если непритязательному мигранту предложить бороду сбрить за зарплату и место менеджера среднего звена в нефтяной компании, он будет кочевряжиться и считать минуты до конца рабочего дня?