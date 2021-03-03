Ханты-Мансийск, , 16:16 — REGNUM В Югре руководителям организаций рекомендовано привлекать иностранных рабочих после согласования с региональным оперативным штабом. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Завозить гастарбайтеров в Югру рекомендуется чартерными рейсами с обеспечением прохождения медицинского освидетельствования на отсутствие инфекционных заболеваний. По завершению вахты, обеспечить возвращение иностранных рабочих в страны гражданской принадлежности.

Напомним, ранее в ХМАО разрешили не проходить обсервацию российским вахтовикам, привитым от коронавируса и имеющим антитела к инфекции.