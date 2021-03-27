Мегион, Югра, , 15:28 — REGNUM В Югре 25-летний житель Мегиона обвиняется в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемый с целью содействия террористической организации перевёл знакомой уроженке Дагестана 30 тысяч рублей на банковскую карту. Женщина обналичила перевод на территории Турции и передала террористам. Ранее в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по факту оправдания терроризма с помощью публичного телеграм-канала.

Житель Мегиона обвиняется по ч.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и по ч.2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма»). Мегионец заключён под стражу.