История четырехлетней давности получила продолжение на территории Украины и Кипра. В деле о многомиллиардных хищениях из «Промсвязьбанка» (ПСБ) появились новые детали. Компетентные органы в ближайшее время направят запросы об экстрадиции для уголовного преследования гражданина Украины и скрывшегося на Кипре россиянина. Оба объявлены в международный розыск и заочно арестованы судом, как ранее и главные обвиняемые — основатели банка братья Ананьевы. ИА REGNUM выяснило детали этого дела, расследование которого началось ещё в 2018 году. Напомним, «Промсвязьбанк» был создан в мае 1995 года. Основателями являлись Дмитрий и Алексей Ананьевы, аффилированной с которыми называли нидерландскую фирму «Промсвязь Капитал Б. В». (Promsvyaz Capital B.V.). Последней в разные годы принадлежало около 60—77% акций. По итогам 2017 года у банка возникли проблемы (чистый убыток составил 405,6 млрд рублей), и он попал под санацию со стороны Банка России. Функцию временной администрации возложили на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». На конец декабря 2017 года ЦБ РФ выделил ПСБ в качестве экстренной меры поддержания ликвидности 330 млрд рублей.

Промсвязьбанк

12 января 2018 года размер уставного капитала ПСБ решением регулятора снизили до одного рубля. Инвестором назначили госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

28 марта 2018 года после приобретения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций ПСБ на сумму 113,4 млрд рублей «АСВ» получило в нём более 99,9% обыкновенных акций, а позднее банк стал опорным для оборонно-промышленного комплекса РФ.

На 31 декабря 2020 года список аффилированных лиц не содержит данных об акционерах с уточнением, что «информация не раскрывается эмитентом в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400».

На сегодня у банка есть филиалы в Нижегородской, Новосибирской, Ярославской, Волгоградской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Хабаровском и Ставропольском краях, на Кипре, а также представительство в Китае.

Связь-Банк

Уголовное дело и его подробности

Прежде чем перейти к уголовному делу, следует отметить, что в период мер по предупреждению банкротства в ПСБ были выявлены существенные нарушения. Например, как следует из отчёта за 2017 год, отсутствовали досье ряда заёмщиков, требования к которым в целом превышали 160,1 млрд рублей. Уточнялось, что к концу 2017 года доля обесцененных, но не просроченных кредитов выросла до 40,2%, а их сумма составила 314 млрд рублей. В этот список попали и те заёмщики, досье по которым банк считает утерянными. А теперь, что касается уголовного дела. В декабре 2020 года были завершены основные следственные действия по нему. Речь шла о хищении свыше 87,2 млрд рублей.

Следствие считает, что ещё в 2017 году, то есть в год санации, братья Ананьевы, занимая должности глав правления и совета директоров ПСБ, создали группу «для хищения денежных средств банка». Предполагается, что гражданин Украины Иван Пидлужный получил доверенность на организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также право заключать договоры. Подписал доверенность, по данным следствия, Дмитрий Ананьев. Далее следователи указывают, что начальник отдела банка Ольга А. под контролем руководителя блока «операционный» Андрея М. 14 декабря 2017 года организовала перечисление 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США в пользу «Promsvyaz Capital B.V.». Происходило это под видом покупки ценных бумаг — акций самого банка и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT». Следователи отметили, что деятельность последних контролировалась братьями Ананьевыми.

«При этом в действительности ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной», — отмечают следователи. За несколько часов на кипрские счета в банк были выведены суммы эквивалентные свыше 87 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На сегодня оба брата судом заочно арестованы и находятся в международном розыске. Следствию уже больше года известно их местонахождение, но работа по экстрадиции фигурантов на территорию РФ всё ещё ведётся. 23 марта 2021 года стало известно, что в международный розыск объявлены ещё два фигуранта этого дела — россиянин Батраз Плиев и гражданин Украины Иван Пидлужный. Известно, что один находится на Кипре, другой — на Украине. В ближайшее время в эти страны направят запросы об экстрадиции для уголовного преследования. На сегодня уголовное дело по хищению из ПСБ состоит из более чем 80 томов.

А как же деньги?

В деле фигурируют довольно крупные суммы, и возникает вопрос, как их будут возвращать туда, откуда они, собственно говоря, и были незаконно изъяты? На сегодня в российских арбитражах слушается несколько крупных дел. Одно из них, по иску «Просвязьбанка» к бывшим топ-менеджерам, включая двух братьев Ананьевых, а также прочим фигурантам уголовного дела, включая Ивана Пидлужного, тянется уже третий год. Иск о взыскании свыше 282,201 млрд рублей убытков был подан в конце декабря 2018 года и до сих пор до конца не рассмотрен. В ходе слушаний были наложены обеспечительные меры на имущество фигурантов, включая личный самолёт одного из братьев. В декабре 2020 года кипрский суд также арестовал активы Ананьевых и их вторых половин на общую сумму €267 млн.

Усложнить взыскание долгов с Дмитрия Ананьева может тот факт, что в конце января 2021 года он признан банкротом и начата реализация его имущества. Элементарно на всех кредиторов имущества может не хватить. Из материалов дела о банкротстве следует, что ему предъявлены претензии на сумму 283 349 383 853,93 рубля, из которых 5 125 613 957,09 рубля — требования, установленные в реестре требований кредиторов, а 284 451 938 049,22 рубля — заявленные, но не рассмотренные требования. Процедура банкротства продлится полгода, и за это время число кредиторов может вырасти.

Московский городской суд

Ещё одно дело в конце марта 2021 года рассмотрел Мосгорсуд. Он пересмотрел решение по иску «Промсвязьбанка» к Людмиле Ананьевой (супруге Дмитрия). Газета «Коммерсантъ» сообщает, что 31 августа 2017 года банкир выдал себе кредит почти на 1,4 млрд рублей. Позднее деньги поступили на депозит его супруги, и семья получала проценты по этому вкладу, используя их на свои нужды. Также в августе 2019 года по иску ПСБ к нидерландской компании, которую считают подконтрольной Ананьевым, — «Промсвязь Капитал Б. В» арбитраж Москвы взыскал более 3,05 млрд рублей долга. В суде уточнялось, что банк является владельцем 2 844 498 облигаций, эмитированных АО «ПромСвязьКапитал». Эмитент не заплатил истцу денежные средства за четвертый купонный период и не исполнил обязательства по приобретению облигаций, потому ПСБ потребовал от эмитента досрочно погасить их, но этого не произошло. Ответчиком иностранная фирма стала на основании того, что в апреле 2016 года согласно публичной безотзывной оферте «Промсвязь Капитал Б. В» обязался приобрести облигации АО «ПромСвязьКапитал» у их обладателей в случае неисполнения последним обязательств по облигациям. Ещё одно дело, уже непосредственно связанное с фигурантами уголовного расследования, суд рассмотрел в марте 2019 года. Речь шла об оспаривании сделок по продаже ценных бумаг, в том числе фигурирующих в уголовном деле. Ответчиками были десять иностранных компаний, в основном зарегистрированных на Кипре. Дмитрий Ананьев и Иван Пидлужный участвовали в слушаниях через представителей третьими лицами. Из материалов этого судебного спора известно, что сделки были совершены за день до ввода временной администрации в ПСБ. В результате манипуляций из банка ушло 32 569 830 003,15 рубля и 505 669 900,79 доллара США. Вердиктом арбитража с ответчиков солидарно были взысканы все суммы по цепочке оспоренных сделок. Решение устоялось в вышестоящих инстанциях. В январе 2021 года Верховный суд РФ отказал «Промсвязь Капитал Б. В» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегии по экономическим спорам.