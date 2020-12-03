Москва, , 10:20 — REGNUM Суд на Кипре принял решение об аресте по всему миру активов экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых, а также их жён на общую сумму в €267 млн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на банк «Траст», который и подал иск.

Отмечается, что суд также удовлетворил «заявление об аресте активов третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов братьев Ананьевых».

Как пояснили в «Трасте», иск был связан с «реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением».

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий и Алексей Ананьевы на сегодня в России проходят фигурантами уголовного дела о финансовых махинациях на 4 млрд рублей. Осенью 2020 года они были заочно арестованы судом ещё год назад. Помимо этого, братья — соответчики по иску «Промсвязьбанка», подконтрольного государству. Сумма претензий, фигурирующих как убытки, по делу превышает 282 млрд рублей.

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