9 октября 2020 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 06:48 — REGNUM Дело бывшего владельца и одного из основателей «Промсвязьбанка» Алексея Ананьева, который был заочно арестован судом ещё год назад, набирает обороты и обрастает новыми эпизодами. Интерес правоохранительных органов вызвали отношения одной из аффилированных с Ананьевым фирм с сотрудниками Пенсионного фонда России. ИА REGNUM попыталось разобраться в хитросплетениях этого дела.

Материнская плата Иван Шилов © ИА REGNUM

Банкир Ананьев: первый эпизод

Претензии к Алексею и Дмитрию Ананьевым, которые, по версии журнала Forbes, в 2017—2018 годы входили в топ-20 богатейших семейных кланов России, возникли ещё в 2019 году. Следствие считает, что братья и группа как минимум из девяти человек в 2017 году вывели из банка через иностранную компанию «Promsvyaz Capital B.V.» (Нидерланды) крупную сумму — 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США. В сделке платёж фигурировал как плата за приобретённые ценные бумаги — акции ПАО «Промсвязьбанк» и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT». Следователи считают, что деятельность упомянутых компаний контролировалась братьями, а ценные бумаги банка фактически не приобретались, сама же сделка была «вымышленной».

На сегодня Ананьевы находятся в международном розыске, а расследования дел, связанных с их именем, продолжаются.

В Пенсионный фонд идут следователи?

Издание РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете РФ сообщило, что ещё один эпизод связан с руководящими и бывшими работниками Пенсионного фонда России и госконтрактами.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие», — отметили изданию в ПФР, уточнив, что фонд «работает в штатном режиме».

Интерес следователей возник к ИТ-компаниям «Техносерв» и «РедСис», а рассматриваемые события затрагивают 2016−2019 годы.

На официальном сайте Следственного комитета РФ прямо указывается, что фактическим владельцем ООО «Техносерв АС» и ООО «Техносерв Менеджмент» некоторое время назад являлся Алексей Ананьев.

В 2016 году «Редсис» вышел из прямого владения Василия Васина, и его новым владельцем стала кипрская фирма «Ралиева Менеджмент ЛТД». Последнюю СМИ связывают и с Ананьевым, и с Васиным. Официально эти данные не подтверждались, и конечный бенефициар офшорной компании так и остался инкогнито.

Летом 2019 года стало известно о задержании замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, пришедшего в госведомство из ИТ-сферы, и фонда, занимавшегося внедрением электронных сервисов. Ему вменяли получение многомиллионной взятки. Эксперты, комментируя «Известиям» задержание Иванова, отмечали, что это «может положить начало зачистке в фонде». В августе того же года Иванов лишился должности «в связи с утратой доверия». Следствие считает, что за три года фигурант получил от частной структуры незаконное вознаграждение — порядка 4,4 млн рублей.

Задержанию теперь уже бывшего замглавы Пенсионного фонда предшествовали визиты следователей в офисы «Техносерва» и обращения с запросами к компании «Редсис». Комментируя «Интерфаксу» ситуацию, в «Техносерве» заявили, что визит был связан с деятельностью команды Алексея Ананьева, уточнив, что этот «менеджмент был отстранен от управления компанией» в декабре 2018 года.

В октябре 2020 года появились сведения о новом эпизоде уголовного дела с участием ещё нескольких сотрудников ПФР. Официально СК РФ эти сведения пока не подтверждал.

Подрядчики ПФР

На сайте группы компаний «Техносерв» уточняется, что её ключевыми заказчиками из числа госструктур являются Верховный суд РФ, МВД России, Минобороны РФ, Пенсионный фонд РФ, Росгидромет, Росреестр, Росстат, Росфинмониторинг, ФНС России и ФТС России.

Председателем правления группы является Сергей Соловьев. Он же глава как минимум трёх компаний, содержащих в своём наименовании слово «Техносерв». Среди них ООО «Группа Техносерв» (деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов), ООО «Техносерв менеджмент» (разработка компьютерного программного обеспечения), ООО «Техносерв АС» (производство компьютеров и периферийного оборудования). Две последние с января 2020 года принадлежат ООО «Сирокко диджитал», а доли заложены «Банку ВТБ».

Сама же компания «Сирокко диджитал», сменившая в августе 2020 года название на ООО «Т1», создана в октябре 2019 года. Возглавляет фирму всё тот же Соловьев, а владельцами являются ООО «Сирокко технолоджи» (доля 69,4%), Банк ВТБ — 30,5% и Юлия Манкос — 0,1%. Манкос на 100% принадлежит и «Сирокко технолоджи», которая, если верить открытым данным, была поставщиком как минимум по шести госконтрактам, пять из которых были с ВТБ.

Вернёмся к ООО «Группа Техносерв». Данная компания был создана в марте 2016 года, с мая 2020 года её возглавил Сергей Соловьев. Владельцами фирмы с уставным капиталом 10 млн рублей являются Банк ВТБ с долей 40%, ООО «Мультикарта» с долей 10,01% (владелец — АО «Почта банк») и ООО «ТС-Холдинг» с долей 49,99% (с мая 2018 года). При этом доля последнего заложена в ВТБ.

«ТС-Холдинг» создан в городе Видное Московской области в апреле 2018 года для деятельности холдинговых компаний. Единственный владелец — Алексей Ананьев, а директор актива — Николай Алексеевич Ананьев.

ООО «Группа Техносерв» владеет 50% в двух компаниях столицы и обе с сентября 2020 года числятся в стадии ликвидации: ООО «Умный город» (совладелец — ООО «Региональный информационный центр») и ООО «Т-Сервис Восток» (второй владелец — ООО «Волгапромальянс» Владимира Ермакова и Вячеслава Звягинцева).

В суде на сегодня есть не до конца рассмотренный иск ВТБ Банка к ООО «ТС Холдинг» и ООО «Группа Техносерв» о снятии запрета на совершение регистрационных действий в отношении заложенного имущества. Детали дела пока неизвестны.

Вторая упоминаемая в сообщениях в связи с делом сотрудников ПФР компания — «Редсис» — была учреждена в октябре 2013 года в Санкт-Петербурге. Её директор с марта 2020 года — Игорь Дзюба. С декабря 2016 года ООО владеет кипрская компания «Ралиева менеджмент ЛТД», созданная в октябре того же года. При этом доля офшора в фирме с 2017 года заложена «Промсвязьбанку» (ПСБ), которым на тот момент владели братья Ананьевы. Позднее среди залогодержателей доли появились «Автовазбанк», после санации силами ПСБ, переданный «Траст банку», и банк «Возрождение», в 2020 году поглощённый группой ВТБ.

По открытым данным, компания «Редсис» была исполнителем как минимум по 460 госконтрактам на общую сумму 17,795 млрд рублей. Среди заказчиков департамент информационных технологий Москвы, АО «Электронная Москва», «Инфогород» и другие.

С ПФР у фирмы числятся более 100 контрактов на 9,35 млрд рублей и отдельно с МИЦ ПФР еще более 20 контрактов на 1,33 млрд рублей.

Среди них контракты на развитие и сопровождение программного обеспечения подсистемы АИС ПФР «Система персонифицированного учета», подсистемы «Управление средствами пенсионных накоплений» АИС ПФР-2, подсистемы «Материнский (семейный) капитал», перевод государственных услуг в электронный вид (некоторые этапы) и многие другие.

На сегодняшний день к «Редсис» некоторые госзаказчики имеют весомые претензии. Так, 30 сентября 2020 года департамент информационных технологий Москвы взыскал с общества 100 915 139 рублей 64 копеек неустойки «в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по государственному контракту от 21.12.2017 года №ГК 640/17−2871 на поставку систем хранения данных, серверного и сетевого оборудования общегородского центра обработки данных города Москвы и Единой медицинской информационно-аналитической системы».

Многочисленные иски в базе арбитража есть и от ГУП «Санкт-Петербургское пассажирского автомобильного транспорта». В делах речь идёт о взыскании неустоек за просрочку исполнения обязательства по госконтракту. Так, например, в марте 2020 года был взыскан штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на модернизацию технических средств обеспечения транспортной безопасности.

В 2019 году и Пенсионный фонд активно взыскивал с «Редсис» штрафы. Например, за неисполнение обязательств по государственному контракту №20−170-Д от 14.06.2018 года стоимостью более 49,8 млн рублей.

По условиям контракта компания должна была привлечь соисполнителей из числа представителей малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией в объёме 50% от цены контракта, то есть на сумму 24 928 739 рублей, но условия договора «не выполнены, а именно: не были предоставлены документы, подтверждающие привлечение субподрядчиков, соисполнителей».

А 23 октября 2019 года налоговая служба обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «Редсис» несостоятельным (банкротом). Данное дело до сих пор не закрыто и до конца не рассмотрено.