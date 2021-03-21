Первая информация о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева появилась в местных телеграм-каналах утром в воскресенье, 21 марта. Популярные паблики социальной сети ВКонтакте отреагировали позднее, однако новости о ночных событиях в коттедже губернатора и в областном правительстве быстро стали предметом обсуждения.

Pnzreg.ru Иван Белозерцев

«Предлагаю 21 марта сделать официальным праздником в Пензе», — так выглядит самый популярный комментарий в группе «Пенза live», собравший больше 460 лайков.

Пользователи с удовольствием лайкают комментарий «Хоть одна хорошая новость» и высказывают озабоченность по поводу того, что теперь в Пензе некому будет менять бордюры каждую неделю (Белозерцева называли пензенским Собяниным — прим. ИА REGNUM).

«Вот такое фото теперь должны повесить в пензенских школах», — так жители комментируют фотографии обысков в рабочем кабинете Ивана Белозерцева.

Напомним, в начале этой недели новость о планах разместить в школьных классах портреты губернатора обсуждалась в родительских сообществах, а затем в юмористическом шоу Ивана Урганта.

«Теперь родителям школьников покупать на один портрет меньше», — саркастически отмечают жители Пензы.

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Отдельного внимания заслуживает замечание интернет-пользователей том, как так произошло, что «силовикивели» Белозерцева как минимум с января по сентябрь 2020 года и насчитали 31 млн рублей взятки, а власть и «Единая Россия» при этом выдвинула его на второй срок, где он победил с «оглушительным успехом» в 78%.

Определённый скепсис у пензенцев к 78% народной поддержки Белозерцева.

«Что теперь, митинги, как за Фургала, будут?😁»

«…я думаю, что наоборот: люди выдут с цветами и шариками, как на 1 мая времён СССР» и «начнутся массовые народные гуляния».

«Сегодня в комментах день народного единства))»,— соглашаются пензенцы.

«Как стыдно-то!» — восклицает Василиса Васильева.

«Василиса, ага, воровал он, а стыдно нам… странно», — отреагировал Максим Елистраткин.

Напомним, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан 21 марта по подозрению во взяточничестве. Это первое задержание действующего главы региона с июля 2020 года, когда был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. 20 марта поздно вечером у Белозерцева дома и в здании областного правительства прошли обыски — эта новость быстро разлетелась по городу.

Официально представители власти информацию об обысках комментировали скудно. Около 23 часов корреспондент ИА REGNUM отправился к коттеджу губернатора. Снаружи за забором обстановка была спокойной, но внутри дома наблюдалась активность. Через входную дверь сновали люди в чёрном, на втором этаже то и дело светили фонарями, кто-то осматривал мебель. Около полуночи у здания правительства Пензенской области на улице Кирова наблюдалась такая же активность, совершенно несвойственная этому месту в столь поздний час. Через парадное крыльцо периодически входили и выходили люди в штатском, а напротив стоял автобус с московскими номерами и «Газель» с водителями внутри. В некоторых кабинетах на этажах горели окна.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ивана Белозерцева подозревают во взяточничестве. В рамках уголовного дела задержаны также бизнесмен и бывший сенатор от Пензенской области Борис Шпигель, который возглавляет группу фармацевтических компаний «Биотэк», а также его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

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