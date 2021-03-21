Пенза, , 11:31 — REGNUM Пензу облетела информация об обысках в областном правительстве и по месту жительства губернатора Ивана Белозерцева, появившаяся 20 марта поздно вечером. По свидетельству очевидцев, события с участием правоохранительных органов напоминали оперативно-следственные мероприятия, передает корреспондентИА REGNUM.

Официально информацию комментируют скудно. Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая сообщила ИА REGNUM, что «эта информация нуждается в проверке». Начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина заявила, что ей об этом «ничего не известно» и она «впервые слышит».

ТАСС сообщает, что губернатора опрашивают в рамках следственных действий. Сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД проводят обыски у целого ряда чиновников Пензенской области.

Вместе с тем РЕН ТВ сообщает, что обыски у губернатора Белозерцева и его сыновей связаны с расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий. Речь идет о покровительстве при заключении госконтрактов.

«Как полагает следствие, контракты доставались фирмам, аффилированным с его сыновьями», — пояснил источник.

По данным издания, делом занимаются сотрудники ФСБ и МВД. Четверых подозреваемых должны в ближайшее время доставить в Москву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иван Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области. Он окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище по специальности «инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин». В разные годы был председателем думы Пензы, главой города Пенза, а с 2012 по 2015 год — спикером Законодательного Собрания Пензенской области. 25 мая 2015 года был назначен врио губернатора, в сентябре избран на эту должность на выборах. В сентябре 2020 года переизбран на новый срок.