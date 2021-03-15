Пенза, 15 марта 2021, 08:11 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил региональному министерству образования организовать служебную проверку в школе №78 в Пензе. Соответствующую задачу глава области поставил после появившегося сообщения в СМИ о принуждении родителей к покупке портретов губернатора.
Руководитель субъекта федерации потребовал привлечь виновных к ответственности и заранее принес извинения родителям учеников. «Поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами строго запрещены. Обо всех случаях подобных действий со стороны представителей школ прошу сразу же сообщать», — добавил он.
Также Белозерцев заявил, что «если это была инициатива кого-то из родительского комитета, то убедительно прошу таких действий впредь не совершать».
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