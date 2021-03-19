В Ставропольском крае начало недели ознаменовалось отставкой правительства. Этому предшествовало задержание вице-премьера Александра Золотарева по подозрению в совершении коррупционного преступления. Сотрудники правоохранительных органов «взяли» его в аэропорту Ставрополя при попытке выехать из региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Владимиров

Заместителя председателя правительства подозревают во взятках на общую сумму в размере около 63 млн рублей, которые он брал, по данным следствия, вместе с экс-министром строительства края Алексеем Когарлыцким, арестованным еще в 2019 году. Напомним, до назначения на должность заместителя главы правительства он был председателем Северо-Кавказского банка Сбербанка России.

Громкий арест повлиял на решение губернатора Ставрополья Владимира Владимирова отправить правительство в отставку. Об этом он объявил на еженедельной планерке 15 марта.

Stavregion.ru Владимир Владимиров

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По словам Владимирова, во власти субъекта возникла «экстраординарная ситуация, которая требует решительных действий». Он объявил курс на очищение краевой власти и сообщил, что в новый состав правительства войдут лишь прошедшие антикоррупционную проверку лица. Договоренность об этом с правоохранительными органами у него уже имеется, отметил губернатор, который одновременно является главой правительства.

Он их назначал и ручался

Громкая новость об отставке правительства стала для многих жителей края неожиданной, хотя и не все порадовались грядущим изменениям, высказывая сомнения, что новый его состав окажется лучше предыдущего. Многие также скептически высказались о том, что глава Ставрополья якобы не знал, какие люди работают в правительстве, ведь он сам утверждал его состав 28 октября 2019 года, после избрания его на второй губернаторский срок.

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«Это подчинённые губернатора, он их назначал и ручался за них, сколько мы это слушали, на детекторе лжи их проверял, нам рассказывал, за одного Уткина сколько раз поручался, а теперь они все виноваты, а он, губернатор, белый и пушистый, так не бывает, только потому, что, как в армии, провинился солдат — отвечает офицер, вот так и здесь!» — прокомментировал новость об отставке один из читателей страницы — прокомментировал новость об отставке один из читателей страницы bloknot_stavropol в соцсети Instagram.

«Я помню, как только Владимиров пришел к власти, он уволил прежнее правительство, мотивируя тем, что все погрязли в коррупции… А кто этих породил как не губернатор?» — не снимает вину с Владимирова другой житель Ставрополья.

Решение губернатора Владимирова всех будущих кандидатов провести через «антикоррупционный аудит» вызвало у ряда пользователей соцсетей неверие в эффективность этого метода для набора «чистых» на руку чиновников.

Chris Potter Коррупция

«Если есть недоверие к приближённым, то что уж тогда говорить о представителях местных муниципалитетов, необходимо провести чистки и оценочные действия глав городских округов, а так показное распределение каналов — это как в математике: от перестановки рук берущих сумма коррумпированных чиновников в крае не меняется» , — заявил один из не верящих в возможность позитивных изменений в кадровом вопросе ставропольских властей всех уровней.

«Если всех на полиграф — в разы можно поднять добычу урана» , — такую мрачную оценку нечестности всей чиновничьей рати дает один из комментаторов.

«Все так пафосно, громко…, а потом так тихохонько узнаем, что они на другой должности там же сидят и тихохонько продолжают карманы набивать… Никто никого никуда не сажает, в итоге они проводят время на югах Канарских, пока горячо, а потом назад, на родину, к корыту… Спектакли прям разыгрываются на публику, скажу я вам, сурьезные» , — уверен ставропольчанин в безнаказанности чиновников.

«Недаром Ставропольский край по коррупции на третьем месте, хоть трижды поменяй — все к себе будут грести» , — заявил пользователь соцсети.

«Ничего не поменяется — как воровали, так и будут воровать. Опять «своих» каких-нибудь посадят, и будет все то же самое» , — подытоживает мнение большого числа респондентов один из жителей Ставрополья.

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Мы — за!

«В свете последних арестов правильное решение!» и «Всех на детектор!» — такое одобрение прозвучало от немногих жителей Ставрополья, пожелавших прокомментировать отставку правительства в соцсети. Некоторые даже дали советы главе субъекта Владимиру Владимирову на его странице в Instagram по поводу принятия будущих кадровых решений.

Dumask.ru Заседание правительства Ставропольского края

«А я вот верю нашему губернатору. Он принял правильное, непростое решение! Сколько можно позорить наш край! На совещаниях, посмотрите, все шелковые и честные, двух слов связать не могут, когда губернатор задает вопросы! А все потому, что не тем делом заняты: вместо важных вопросов, которые должны решаться для края, выискивают — где бы украсть побольше. Владимир Владимирович, верим, что ситуацию ещё можно исправить! Очень хочется верить, что в правительстве действительно будут работать люди честные и преданные своему делу, любящие свой город и край! А не взяточники и коррупционеры!» — выразил надежду неравнодушный гражданин.

«Хорошо бы назначать туда не тех, о ком никто ничего не знает, кроме узкого круга лиц, а тех, под чьим умелым руководством уже не один год без сбоев работает учреждение… Во власти должны быть профессионалы в своей области, а не как у нас — министр экономического развития ничего не понимает ни в экономике, ни в развитии, к примеру» , — предлагает пути решения кадровой проблемы еще один ставропольчанин.

«Нужно ещё и штат сократить. А то мало того, что у каждого по десять замов, так ещё и у каждого зама свой помощник и секретарь. Может, когда работой займутся, на преступления времени не останется» , — посоветовал подсократить чиновничий аппарат один из граждан, комментируя ситуацию.