Ставрополь, , 09:41 — REGNUM Правительство Ставрополья отправлено в отставку, такое решение было принято 15 марта губернатором Владимиром Владимировым. Он объявил о нем в ходе еженедельной планерки.

«Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и. о.»,— написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

Губернатор также назвал одну из причин отставки правительства. После задержания вице-премьера Александра Золотарева по подозрению во взятках, требуется принять меры по очищению органов власти. По словам губернатора, он не может мириться с тем, что «рядом могут стоять нечестные люди».

«Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий. Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет права с него сворачивать», — прокомментировал свое решение Владимиров.