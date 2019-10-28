Ставрополь, , 15:59 — REGNUM Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров утвердил новый состав краевого правительства. Назначения получили семь заместителей председателя правительства региона, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе губернатора.

Напомним, правительство Ставропольского края сложило полномочия 27 сентября — после официального вступления Владимирова в должность главы региона.

Заместителем председателя правительства — руководителем аппарата правительства Ставрополья назначен Вячеслав Гладков. Пост зампреда — министра финансов получила Лариса Калинченко. На должности заместителей председателя назначены Николай Афанасов, Александр Бойков, Александр Золотарёв, Роман Петрашов и Юрий Скворцов.

Отметим, что все они входили в состав правительства Ставропольского края до 27 сентября этого года и теперь продолжат исполнение своих полномочий, но уже без приставки «и. о.». В пресс-службе губернатора добавили, что назначение первых зампредов правительства проводится по отдельной процедуре — по согласованию с краевой думой.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители краевых министерств и ведомств, а также их заместители не были отправлены в отставку после инаугурации губернатора и продолжили исполнять свои полномочия, поскольку работают в рамках срочных контрактов сроком на один год.

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