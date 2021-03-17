После победы Росприроднадзора в споре с «Норникелем» о взыскании 146 млрд рублей за вред природе общественность внимательно следит за схожими делами.

komi.lukoil.ru На предприятии «ЛУКОЙЛ-Коми»

В арбитражах разных регионов на рассмотрении находятся сразу несколько схожих экологических исков, но далеко не все ответчики согласны с этими претензиями. ООО «Лукойл-Коми» из дивизиона миллиардера Вагита Алекперова не только пытается оспорить иск минприроды Коми о взыскании 2,2 млрд рублей ущерба, причиненного лесам в результате уничтожения и порчи почв, повреждения лесных насаждений, но и подало административный иск к правительству России. Слушать спор с федеральными властями Верховный суд России будет 7 апреля 2021 года. ИА REGNUM выяснило некоторые детали этого дела.

Напомним, в медиаповестку «Лукойл-Коми» попадало неоднократно. В ноябре 2019 года это произошло после того, как в одной из шахт компании произошло ЧП. Во время работ, когда под землей находились 40 горняков, произошло задымление. Возгорание в шахте «Яреганефть» устранили, но на тот момент осталась неизвестной судьба двух горняков. Позднее Ухтинский городской суд признал их погибшими.

Komi.lukoil.ru «Яреганефть»

Иск министерства к «Лукойл-Коми»

Ещё в начале ноября 2020 года министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми обратилось в арбитраж с иском к «Лукойл-Коми». В деле речь шла о взыскании «2 227 107 553 рублей ущерба, причиненного лесам в результате уничтожения и порчи почв, повреждения лесных насаждений».

В конце декабря стало известно, что ответчик заявленные требования не признает, но «при этом факт возникновения ущерба не отрицает». Тогда же он «заявил о намерении урегулировать спор во внесудебном порядке». А уже в конце января 2021 года производство по этому делу было приостановлено по инициативе ответчика.

Компания «Лукойл-Коми» заявила, что требования «в полном объеме не признает» и указало на то, что «иск о возмещении вреда в денежной форме предъявлен без учета установленного законодательством приоритета возмещения вреда в натуре», а «положенный в основу иска расчет размера вреда не соответствует требованиям и принципам природоохранного законодательства». Нефтекомпания, которая ранее, судя по материалам суда, факт возникновения ущерба не отрицала, теперь заявляла, что «надлежащие доказательства негативного изменения состояния окружающей среды (порчи почв) отсутствуют».

lukoil.ru Офис компании «ЛУКОЙЛ-Коми»

Производство по делу было приостановлено, так как ответчик обратился в Верховный суд РФ с административным иском, в котором оспаривал один из пунктов к документу об особенностях возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства. Документ был утвержден правительственным постановлением 29 декабря 2018 года и лежал в основе расчётов по таким делам. Минприроды Коми также использовало его при подготовке искового заявления. Судьба не только этого дела теперь напрямую зависит от вердикта верховных судей, но и схожих исков к другим компаниям.

komi.lukoil.ru На предприятии «ЛУКОЙЛ-Коми»

Иск к правительству России

Дело, послужившее основанием для приостановки спора на 2 миллиарда рублей, было подано в Верховный суд России 15 января 2021 года. Рассматривать его будет Судебная коллегия по административным делам. Судья Романенков назначил первое заседание на 7 апреля 2021 года.

Административным ответчиком в деле является правительство РФ, представлять интересы которого будет Минприроды России.

Известно, что в споре речь идёт «о признании недействующим п. 6 и примечания 7 к данному пункту приложения № 3 к Особенностям возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, утв. постановлением правительства РФ от 29.12.2018 года №1730».

Верховный суд России

Сам документ устанавливает порядок возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам из-за нарушения лесного законодательства, а также определяет размер и методику возмещения вреда. Упоминаемое в деле приложение № 3 содержит как раз таксы для исчисления размера вреда. В пункте 6 отмечается, что за самовольное снятие, уничтожение или порчу почв, нахождение транспортных средств и механизмов, кроме спецназначения, в защитных лесах вне отведенных мест, их движение вне существующих лесных дорог оценивается как «четырёхкратная наибольшая ставка платы за единицу объема древесины основной лесообразующей породы» в регионе, а примечание 7 уточняет, что ставка применяется за каждый квадратный метр «снятой, уничтоженной или испорченной почвы, а также за каждое транспортное средство или механизм», кроме уже упомянутых исключений.

Прочие претензии к «Лукойл-Коми»

Иск на 2,2 млрд рублей не единственная «экологическая» претензия, поданная к нефтекомпании. Например, 6 апреля 2021 года в арбитраже Коми будет рассмотрен иск минприроды региона к ООО «о взыскании 305 027 019 рублей 10 копеек», из которых «задолженность по платежам за размещение отходов производства и потребления за 2017 год» — 268 342 379 рублей 62 копеек, пени — 36 684 639 рублей 48 копеек.

25 февраля 2021 года арбитраж принял к производству иск того же ведомства к «Лукойл-Коми», в котором речь идёт «о взыскании ущерба, причиненного водному объекту путем утечки нефтесодержащей жидкости (правый приток руч. Безымянный — 1) в размере 27 348 рублей 55 копеек». А 5 апреля судья рассмотрит требование «о взыскании ущерба в сумме 17 005 519 рублей, причиненного землям лесного фонда в результате загрязнения нефтепродуктами лесных участков, расположенных в квартале 165 выд.12 Пожнинского участкового лесничества ГУ «Сосногорское лесничество».

Помимо этого, 4 мая будут рассмотрены два исковых заявления управления Росприроднадзора по Коми и Ненецкому автономному округу «о взыскании ущерба», но детали и суммы по ним пока неизвестны.

И это далеко не все претензии к нефтекомпании со стороны надзорных ведомств в сфере природоохраны. При этом на сегодня как минимум три дела приостановлены до вердикта Верховного суда по иску к правительству.