25 ноября 2019 | Время чтения 7 мин

В одной из шахт «Лукойл-Коми» случилось задымление. По факту ЧП возбудили уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Анастасия Степанова, , 12:01 — REGNUM Чрезвычайная ситуация сложилась 24 ноября 2019 года в одной из шахт Коми. В шахте «Яреганефть» в ходе буровых работ произошло задымление, когда под землёй были свыше 40 горняков. Возгорание локализовали, но на утро 25 ноября неизвестной оставалась судьба двух горняков. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежит шахта и как у компании ранее обстояли отношения с разными надзорными органами.

Нефтешахта «Яреганефть» Ivan Z

В 20:10 по московскому времени 24 ноября 2019 года в экстренные службы поступило сообщение о том, что в уклонном блоке № 1 «дюСевер» нефтешахты № 1 НШУ «Яреганефть» возникло задымление. По разным данным, под землёй на тот момент находились более 40 человек (43−45 по разным данным).

«Работавшие в шахте люди были оперативно эвакуированы, за исключением троих сотрудников подрядной организации, находившихся на одном из участков шахты. На данный момент один из них поднят на поверхность. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Обследование шахты продолжается, работают расчёты горноспасательной службы МЧС России», — отметили на официальном сайте компании-владельца шахты ООО «Лукойл-Коми».

Следственное управление по Коми по результатам доследственной проверки возбудило уголовное дело статье 217 УК РФ о нарушении правил промышленной безопасности опасных производственных объектов.

О владельце

Нефтешахтное производственное предприятие «Яреганефть» как обособленное подразделение входит в состав ООО «Лукойл-Коми». На сайте компании она числится как «крупнейший недропользователь Северо-Западного федерального округа России». Предприятие полностью принадлежит ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова, чьё состояние журнал Forbes в 2019 году оценил в 20,7 млрд долларов США. Он занял третье место в рейтинге богатейших бизнесменов РФ. Среди компаний группы «Лукойл-Коми» занимает по объёму добычи второе место. В ней работают более 7,1 тыс человек.

«Предприятие разрабатывает 64 нефтяных и одно газовое месторождение в Республике Коми и Ненецком автономном округе. В 2018 году добыто 16,1 млн тонн нефти и 2,1 млрд кубометров газа», — отметили на сайте компании.

Нефтешахтное производственное предприятие (НШПП) разрабатывает Ярегское месторождение, сданное в строй в 1939 году. Нефть в нём, по данным с сайта, находится на глубине 165−200 метров.

«Сегодня Ярега — единственное место в России, где «чёрное золото» добывают и подземным — термошахтным — способом», — уточняют в компании.

В компании к 2021 году планируют довести добычу нефти на этом месторождении до 3 млн тонн.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Лукойл-Коми» учреждено 16 июля 2002 года, его уставный капитал — 5 757 728 335,83 рубля. Директор с марта 2018 года — Александр Голованев. ООО выступало соучредителем 27 юрлиц, ещё 19 в его управлении. Среди «дочек» «Лукойл-Коми» действующие только две. Первая — ООО «Нефтяная компания НАО», созданное в апреле 2014 года совместно с нефтекомпанией «Башнефть» в рабочем посёлке Искателей в Заполярном районе Ненецкого автономного округа для добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. Уставный капитал компании — 400 млн рублей, директор с апреле 2018 года — Владимир Цыбин (соучредитель общественной организации «Ветеран геологии Ненецкого автономного округа»).

Вторая «дочка» компании «Лукойл-Коми» — это ООО «Варандейский терминал», созданное в июне 2013 года в том же посёлке путём реорганизации в форме преобразования одноимённого ОАО. Соучредителем выступает «материнская» компания — ПАО «Лукойл». Также «Варандейский терминал» является единственным владельцем ООО «Лукойл-Варандей-Авиа», созданного в октябре 2013 года путём реорганизации всё того же ОАО «Варандейский терминал».

О нарушениях

Отношения компании «Лукойл-Коми» с надзорными инстанциями нельзя назвать гладкими. 9 декабря 2019 года, к примеру, арбитраж Коми рассмотрит требование межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Республике Коми и Ненецкому автономному округу о привлечении ООО к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 статьи 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)»), но подробности дела пока неизвестны.

Также 28 ноября суд должен рассмотреть иск «Лукойл-Коми» «о признании недействительным требования от 23.07.2019 года об уплате доначислённой платы за негативное воздействие на окружающую среду за период 2018 года в размере 629 026 133,75 рубля».

В целом же объектом плановых и внеплановых проверок компания была свыше 1,1 тыс. раз, и не всегда выходила из них без нарушений.

В сентябре 2019 года Печорское управление Ростехнадзора в ходе проверки выявило, что «на территории строительной площадки объекта капитального строительства «Обустройство Ярегского нефтяного месторождения в границах лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (2 очередь). Пункт подготовки и сбора нефти (ППСН). Расширение 5 этап строительства» (входной манифольд титул 3.5.1 по ГП) не оборудованы в соответствии с решениями предусмотренными проектом организации строительства (ПОС) места (площадки) для складирования строительных материалов и оборудования».

В июне текущего года по инициативе того же ведомства суд привлёк ООО к административной ответственности за то, что при строительстве объекта капитального строительства «Обустройство Усинского нефтяного месторождения. 5-я очередь строительства. 32 этап строительства» были допущены отступления от проектной документации. Штраф составил 50 тыс. рублей.

В мае 2019 года компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушения на том же объекте. Среди которых — «комплекс замерных установок ООО «НПО НТЭС» (4 шт.), установленный в проектном месте расположения автоматизированной замерной установки АГЗУ (позиция 7 шифр 15 007-ПЗУ 1.2, лист 68, графическая часть), не соответствует проектной документации «Обустройство Усинского нефтяного месторождения. 5-я очередь строительства», в процессе обустройства «кустовой площадки №5058 ведутся работы по капитальному ремонту скважин, что препятствует реализации проектных решений в сроки установленные календарным планом строительства», также «не предприняты меры к обеспечению антитеррористической защищённости объекта капитального строительства «Обустройство Усинского нефтяного месторождения. 5-я очередь строительства. 32 этап строительства», в части «исключения возможности использования нарушителями чрезвычайной ситуации для проникновения на объект; организации освещения объекта в тёмное время суток».

"Существенная угроза охраняемым общественным отношениям, жизни и здоровью людей заключается в пренебрежительном отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» к исполнению своих публично-правовых обязанностей», — отмечалось как минимум в трёх решениях арбитража Коми.

Ещё одним иском Ростехнадзора суд в мае 2019 года оштрафовал компанию на 50 тыс. рублей. Речь шла всё о том же объекте, в частности среди фигурировавших нарушений было то, что компания с 1 по 31 августа 2018 года осуществляла «эксплуатацию объекта обустройства куста скважин №5077 Усинского нефтяного месторождения, входящего в состав проектной документации «Обустройство Усинского нефтяного месторождения. 5-я очередь строительства», без разрешения на ввод объекта капитального строительства».

Тогда компании снова напомнили о недопустимости пренебрежительного отношения.

Ситуация повторилась несколько раз в июне и в мае, штрафы по инициативе Ростехнадзора выносились как минимум четыре раза. Везде сумма составляла 50 тыс. рублей.

В августе 2019 года администрация городского округа «Усинск», проверив соблюдение земельного законодательства со стороны ООО, при осмотре участка на улице Транспортная, 7/1 обнаружила «складирование металлических отходов валом на земле, со следами коррозии и масленых потёков на земельном покрове», а при требовании предоставить документальное подтверждение регулярного вывоза металлических и иных отходов представитель компании «не смог их предоставить и не смог пояснить регулярность вывоза отходов».

»Тем самым юридическое лицо ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» допускает загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы», — отмечалось в материалах проверки.

Это далеко не все нарушения, что выявили надзорные органы в «Лукойл-Коми», где шахта заполнилась дымом, а судьба двух горняков до сих пор остаётся неизвестной. Выявляли нарушения и на других объектах «Лукойл-Коми», в том числе и при обустройстве Ярегского нефтяного месторождения. Работа в шахте № 1 Яреганефти» приостановлена из-за пожара.