Санкт-Петербург, , 00:50 — REGNUM Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга подготовил новую схему развития метрополитена. Согласно приложению к документу, который проходит антикоррупционную экспертизу, большинство новых станций и вестибюлей будут построены и введены в эксплуатацию позже, чем намечалось ранее, хотя есть и исключения.

Тоннель метро в процессе строительства ОАО «Метрострой»

В частности, как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», второй вестибюль станции метро «Балтийская» на первой линии откроется для пассажиров не позднее 2024 года, а не на год позже, как планировалось ранее.

Однако в основном сроки для новых станций сдвинуты вправо. Так, станция «Юго-Западная» откроется не в 2022 году, как ожидалось, а на год позже. Также до 2023 года отложено открытие станции «Путиловская» на новой шестой линии.

Только в 2027 год откроется второй вестибюль станции метро «Приморская», а также новые станции «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».

С 2027 на 2030 год перенесено завершение строительства и открытие станций «Александрино», «Проспект Маршала Жукова», «Улица Доблести, «Петергофское шоссе», «Брестская» и «Сосновая Поляна».

Остальные станции Красносельско-Калининской линии (шестой) должны построить не позднее 2033 года.

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